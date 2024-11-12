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Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше, чем все думают

12 ноября 2024 07:32
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
ТОП-5 действительно долговечных автомобилей 2025 года
Toyota Corolla Hybrid. Фото: greencarreports.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

При покупке автомобиля важно выбрать модель, которая будет служить долго. Также нужна машина, которая не только хорошо работает, но и предлагает современные технологии и системы безопасности, чтобы водитель чувствовал себя уверенно на дороге.

Об авто 2025 года, сочетающих надежность с новыми крутыми функциями рассказал GOBankingRates эксперт по транспортным средствам Найджел Таннаклифф.

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2025 Toyota Corolla Hybrid

Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше всех думают - фото 1
Фото: autoevolution.com
  • Ориентировочная цена: 23 625 долларов

"Модель 2025 года имеет улучшенный дизайн кабины и расширенные функции безопасности, что делает ее отличным транспортным средством для повседневного использования. Как и большинство автомобилей Toyota, он имеет самое высокое качество сборки в своем классе и может легко проехать более 320 000 км", — сказал Таннаклифф.

2025 Tesla Model 3

Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше всех думают - фото 2
Фото: whichcar.com.au
  • Ориентировочная цена: 42 490 долларов

"Хотя его начальная стоимость несколько выше, чем у среднего седана, он с лихвой компенсирует цену в результате надежности и долгосрочной экономии на топливе. Учитывая отличное качество сборки Tesla, срок службы авто будет длинным", — отметил Таннаклифф.

2025 Kia Soul

Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше всех думают - фото 3
Фото: kiaofdaphne.com
  • Ориентировочная цена: 20 290 долларов

"Kia Soul выделяется в категории компактных кроссоверов, предлагая просторный и комфортный салон без ущерба для управляемости или производительности. Автомобиль очень надежный и имеет хорошую экономию топлива. Это одна из лучших инвестиций в авто, которую покупатели могут сделать в 2025 году", — подчеркнул Таннаклифф.

2025 Honda Civic

Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше всех думают - фото 4
Фото: guideautoweb.com
  • Ориентировочная цена: 24 250 долларов

"Выдающийся автомобиль в категории компактных седанов. Хотя долгосрочная надежность не совсем соответствует уровню Toyota Corolla Hybrid, Honda все равно является хорошим выбором для покупателей. Civic сочетает технологические функции с вместительным и хорошо продуманным интерьером", — рассказал Таннаклифф.

2025 Hyundai Elantra

Пять автомобилей 2025 года, которые служат дольше всех думают - фото 5
Фото: lynneshyundai.com
  • Ориентировочная цена: 21 875 долларов

"Качество сборки Elantra трудно превзойти, так как она может легко проехать сотни тысяч километров, не требуя значительного технического обслуживания. В сочетании с высокой экономией топлива это отличный выбор для водителей", — подытожил Таннаклифф.

Ранее эксперты назвали пять надежных автомобилей, цены на которые значительно упадут в 2025 году. Также были названы лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году.

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