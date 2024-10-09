ТОП-6 гибридных авто, которые эксперты советуют купить в 2025 году, и вот почему

Гибриды. Фото: motortrend.com

Гибридные автомобили быстро стали лучшим выбором для водителей, ищущих баланс между топливно эффективностью, экологическим сознанием и передовыми технологиями. В 2025 году вместе с усовершенствованием технологий, более доступными вариантами и растущим разнообразием моделей гибридные транспортные средства готовы доминировать в автомобильной сфере.

Об этом написал GOBankingRates.

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Эксперты US News недавно оценили более 400 автомобилей, чтобы определить самые лучшие гибридные варианты на 2025 год. Эти машины предлагают сочетание инноваций, эффективности и надежности, что делает их отличным выбором для водителей.

2025 Toyota Camry Hybrid

Фото: caranddriver.com

Рейтинг: 9,5/10

9,5/10 Цена: 28 400 - 36 125 долларов

Toyota Camry Hybrid 2025 остается лучшим гибридом благодаря своей эффективной силовой установке, экономии топлива и изысканному дизайну. Расходуя менее 4,7 л/100 км, он одновременно обеспечивает плавное и мощное вождение.

2024 Honda Accord Hybrid

Фото: usnews.com

Рейтинг: 9,2/10

9,2/10 Цена: 32 895 - 38 890 долларов

Одной из выдающихся особенностей модели является незаметный переход между электрическим и бензиновым режимами, что помогает обеспечить плавную и эффективную езду. Расход топлива составляет 4,9 л/100 км.

2025 Honda Civic Hybrid

Фото: Honda

Рейтинг: 9,1/10

9,1/10 Цена: 28 750 - 31 750 долларов

С ожидаемой экономией топлива 4,7 л/100 км авто объединяет элегантный дизайн с удобными функциями и чувствительной силовой установкой, обеспечивающей плавное ускорение. А компактный размер делает его идеальным для маневрирования по городским улицам.

2025 Hyundai Elantra Hybrid

Фото: motortrend.com

Рейтинг: 9/10

9/10 Цена: 26 250 - 29 450 долларов

Автомобиль оснащен широким набором стандартных функций, предлагая большую ценность по конкурентоспособной цене. Просторный салон обеспечивает достаточно места, как для пассажиров, так и для груза.

2024 Hyundai Sonata Hybrid

Фото: caranddriver.com

Рейтинг: 8,9/10

8,9/10 Цена: 30 800 – 37 200 долларов

Благодаря 2-литровому двигателю в сочетании с электромотором авто выдает 192 л.с. и тратит всего 4,3 л/100 км на шоссе. Плавная, тихая езда обеспечивает комфорт, а элегантный дизайн придает нотку утонченности.

2024 Toyota Prius

Фото: motortrend.com

Рейтинг: 8,8/10

8,8/10 Цена: 27 950 - 36 365 долларов

Авто получило современный дизайн и оснащено 2-литровым двигателем в сочетании с электромотором, выдающим 196 л.с. без потери топливной эффективности, которая может составлять 4,1 л/100 км в некоторых комплектациях.

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