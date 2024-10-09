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Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году

9 октября 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-6 гибридных авто, которые эксперты советуют купить в 2025 году, и вот почему
Гибриды. Фото: motortrend.com
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Гибридные автомобили быстро стали лучшим выбором для водителей, ищущих баланс между топливно эффективностью, экологическим сознанием и передовыми технологиями. В 2025 году вместе с усовершенствованием технологий, более доступными вариантами и растущим разнообразием моделей гибридные транспортные средства готовы доминировать в автомобильной сфере.

Об этом написал GOBankingRates.

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Эксперты US News недавно оценили более 400 автомобилей, чтобы определить самые лучшие гибридные варианты на 2025 год. Эти машины предлагают сочетание инноваций, эффективности и надежности, что делает их отличным выбором для водителей.

2025 Toyota Camry Hybrid

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 1
Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг: 9,5/10
  • Цена: 28 400 - 36 125 долларов

Toyota Camry Hybrid 2025 остается лучшим гибридом благодаря своей эффективной силовой установке, экономии топлива и изысканному дизайну. Расходуя менее 4,7 л/100 км, он одновременно обеспечивает плавное и мощное вождение.

2024 Honda Accord Hybrid

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 2
Фото: usnews.com
  • Рейтинг: 9,2/10
  • Цена: 32 895 - 38 890 долларов

Одной из выдающихся особенностей модели является незаметный переход между электрическим и бензиновым режимами, что помогает обеспечить плавную и эффективную езду. Расход топлива составляет 4,9 л/100 км.

2025 Honda Civic Hybrid

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 3
Фото: Honda
  • Рейтинг: 9,1/10
  • Цена: 28 750 - 31 750 долларов

С ожидаемой экономией топлива 4,7 л/100 км авто объединяет элегантный дизайн с удобными функциями и чувствительной силовой установкой, обеспечивающей плавное ускорение. А компактный размер делает его идеальным для маневрирования по городским улицам.

2025 Hyundai Elantra Hybrid

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 4
Фото: motortrend.com
  • Рейтинг: 9/10
  • Цена: 26 250 - 29 450 долларов

Автомобиль оснащен широким набором стандартных функций, предлагая большую ценность по конкурентоспособной цене. Просторный салон обеспечивает достаточно места, как для пассажиров, так и для груза.

2024 Hyundai Sonata Hybrid

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 5
Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг: 8,9/10
  • Цена: 30 800 – 37 200 долларов

Благодаря 2-литровому двигателю в сочетании с электромотором авто выдает 192 л.с. и тратит всего 4,3 л/100 км на шоссе. Плавная, тихая езда обеспечивает комфорт, а элегантный дизайн придает нотку утонченности.

2024 Toyota Prius

Эксперты из США посоветовали лучшие гибридные автомобили для покупки в 2025 году - фото 6
Фото: motortrend.com
  • Рейтинг: 8,8/10
  • Цена: 27 950 - 36 365 долларов

Авто получило современный дизайн и оснащено 2-литровым двигателем в сочетании с электромотором, выдающим 196 л.с. без потери топливной эффективности, которая может составлять 4,1 л/100 км в некоторых комплектациях.

Ранее мы писали, почему в Украине выросли продажи гибридных автомобилей. Также представляли лучшие доступные гибридные кроссоверы с максимальным запасом хода в 2024 году.

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