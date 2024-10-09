ТОП-6 гібридних авто, які експерти радять купити у 2025 році, і ось чому

Експерти з США порадили найкращі гібридні автомобілі для купівлі у 2025 році
Гібридні автомобілі швидко стали найкращим вибором для водіїв, які шукають баланс між паливною ефективністю, екологічною свідомістю та передовими технологіями. У 2025 році разом з удосконаленням технологій, доступнішими варіантами та дедалі більшою різноманітністю моделей гібридні транспортні засоби готові домінувати в автомобільній сфері.
Про це написав GOBankingRates.
Експерти U.S. News нещодавно оцінили понад 400 автомобілів, щоб визначити найкращі гібридні варіанти на 2025 рік. Ці машини пропонують поєднання інновацій, ефективності та надійності, що робить їх чудовим вибором для водіїв.
2025 Toyota Camry Hybrid
- Рейтинг: 9,5/10
- Ціна: 28 400 - 36 125 доларів
Toyota Camry Hybrid 2025 року залишається кращим гібридом завдяки своїй ефективній силовій установці, економії палива та вишуканому дизайну. Витрачаючи менш як 4,7 л/100 км, він водночас забезпечує плавне та потужне водіння.
2024 Honda Accord Hybrid
- Рейтинг: 9,2/10
- Ціна: 32 895 - 38 890 доларів
Однією з видатних особливостей моделі є непомітний перехід між електричним та бензиновим режимами, що допомагає забезпечити плавну та ефективну їзду. Витрати палива становлять 4,9 л/100 км.
2025 Honda Civic Hybrid
- Рейтинг: 9,1/10
- Ціна: 28 750 - 31 750 доларів
З очікуваною економією палива 4,7 л/100 км авто поєднує елегантний дизайн зі зручними функціями та чуйною силовою установкою, яка забезпечує плавне прискорення. А компактний розмір робить його ідеальним для маневрування міськими вулицями.
2025 Hyundai Elantra Hybrid
- Рейтинг: 9/10
- Ціна: 26 250 - 29 450 доларів
Автомобіль оснащений широким набором стандартних функцій, пропонуючи велику цінність за конкурентоспроможною ціною. Просторий салон забезпечує достатньо місця як для пасажирів, так й для вантажу.
2024 Hyundai Sonata Hybrid
- Рейтинг: 8,9/10
- Ціна: 30 800 - 37 200 доларів
Завдяки 2-літровому двигуну в поєднанні з електромотором авто видає 192 к.с. та витрачає лише 4,3 л/100 км на шосе. Плавна, тиха їзда забезпечує комфорт, а елегантний дизайн додає нотку витонченості.
2024 Toyota Prius
- Рейтинг: 8,8/10
- Ціна: 27 950 - 36 365 доларів
Авто отримало сучасний дизайн та оснащене 2-літровим двигуном у поєднанні з електромотором, які видають 196 к.с. без втрати паливної ефективності, яка може становити 4,1 л/100 км у певних комплектаціях.
Раніше ми писали, чому в Україні зросли продажі гібридних автомобілів. Також представляли найкращі доступні гібридні кросовери з максимальним запасом ходу у 2024 році.
Читайте Новини.LIVE!