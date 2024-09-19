ТОП-6 самых доступных и надежных автомобилей, которые появятся в 2025 году

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года — ТОП-6 моделей
Представители среднего класса имеют на выбор разнообразные доступные и технологически передовые автомобили. Каждое из этих транспортных средств обещает долгосрочную надежность, безопасность и комфорт.
Список составили специалисты GoBankingRates.
2025 Subaru Legacy
Цена: от 24 895 долларов
Машина известна системой полного привода и просторным салоном. Модель 2025 предлагает еще больше стандартных функций безопасности, сохраняя репутацию надежности и высокой производительности в любую погоду. Имейте в виду, базовый двигатель обеспечивает более медленное ускорение.
2025 Honda Civic
Цена: от 24 250 долларов
Civic или Civic Hybrid остаются одними из самых продаваемых авто в мире, потому что они надежны, практичны и доступны. Модель 2025 сосредоточена на расширенных функциях безопасности и улучшенной экономии топлива. К тому же автомобиль известен высокой стоимостью перепродажи и низкими затратами на техническое обслуживание.
2025 Mazda 3
Цена: от 23 950 долларов
Mazda 3 продолжает традицию бренда, предлагая спортивную управляемость в сочетании с высококлассным интерьером, топливной эффективностью и доступной ценой. Сосредоточение Mazda на дизайне и технологиях выделяет этот автомобиль в категории компактных седанов, но были жалобы на значительные слепые зоны в моделях хэтчбеков.
2025 Toyota Corolla
Цена: от 23 310 долларов
Toyota продолжает доминировать на рынке семейных автомобилей, Corolla и Corolla Hybrid 2025 года не являются исключениями. Известные своей топливной экономичностью и надежностью, эти авто идеально подходит для людей, стремящихся снизить расходы на топливо без ущерба для качества авто.
2025 Kia Sportage
Цена: от 27 190 долларов
Kia Sportage является популярным выбором для семей, которые ищут небольшой кроссовер, предлагающий много пространства, стиль, технологии и щедрый набор стандартных функций по доступной цене.
2025 Volkswagen Jetta
Цена: от 23 220 долларов
Автомобиль предлагает сочетание европейского стиля, технологий, просторного дизайна и исключительной экономии топлива по доступной цене.
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