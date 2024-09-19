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Самые доступные и надежные автомобили 2025 года — ТОП-6 моделей

19 сентября 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-6 самых доступных и надежных автомобилей, которые появятся в 2025 году
2025 Toyota Corolla. Фото: balisetoyotaofwarwick.com
Валентин Бандура - Редактор

Представители среднего класса имеют на выбор разнообразные доступные и технологически передовые автомобили. Каждое из этих транспортных средств обещает долгосрочную надежность, безопасность и комфорт.

Список составили специалисты GoBankingRates.

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2025 Subaru Legacy

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 1
Фото: edmunds.com

Цена: от 24 895 долларов

Машина известна системой полного привода и просторным салоном. Модель 2025 предлагает еще больше стандартных функций безопасности, сохраняя репутацию надежности и высокой производительности в любую погоду. Имейте в виду, базовый двигатель обеспечивает более медленное ускорение.

2025 Honda Civic

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 2
Фото: edmunds.com

Цена: от 24 250 долларов

Civic или Civic Hybrid остаются одними из самых продаваемых авто в мире, потому что они надежны, практичны и доступны. Модель 2025 сосредоточена на расширенных функциях безопасности и улучшенной экономии топлива. К тому же автомобиль известен высокой стоимостью перепродажи и низкими затратами на техническое обслуживание.

2025 Mazda 3

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 3
Фото: mazda.ca

Цена: от 23 950 долларов

Mazda 3 продолжает традицию бренда, предлагая спортивную управляемость в сочетании с высококлассным интерьером, топливной эффективностью и доступной ценой. Сосредоточение Mazda на дизайне и технологиях выделяет этот автомобиль в категории компактных седанов, но были жалобы на значительные слепые зоны в моделях хэтчбеков.

2025 Toyota Corolla

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 4
Фото: edmunds.com

Цена: от 23 310 долларов

Toyota продолжает доминировать на рынке семейных автомобилей, Corolla и Corolla Hybrid 2025 года не являются исключениями. Известные своей топливной экономичностью и надежностью, эти авто идеально подходит для людей, стремящихся снизить расходы на топливо без ущерба для качества авто.

2025 Kia Sportage

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 5
Фото: kia.com

Цена: от 27 190 долларов

Kia Sportage является популярным выбором для семей, которые ищут небольшой кроссовер, предлагающий много пространства, стиль, технологии и щедрый набор стандартных функций по доступной цене.

2025 Volkswagen Jetta

Самые доступные и надежные автомобили 2025 года - ТОП-6 моделей - фото 6
Фото: caranddriver.com

Цена: от 23 220 долларов

Автомобиль предлагает сочетание европейского стиля, технологий, просторного дизайна и исключительной экономии топлива по доступной цене.

Ранее мы писали о самых надежных годах выпуска культового кроссовера Toyota Highlander. Также эксперты назвали ТОП-15 подержанных авто, наиболее обесценивающихся в течение года пользования.

авто автомобиль Volkswagen продажа авто Honda Toyota

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