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ТОП-15 подержанных авто, которые сильно обесцениваются в течение года пользования

17 сентября 2024 06:00
Валентин Бандура - Редактор
Названы подержанные авто, которые значительно дешевеют за год эксплуатации — 15 моделей
Tesla Model 3. Фото: Tesla
Валентин Бандура - Редактор

Новые электромобили все еще стоят дороже, чем авто с двигателем внутреннего сгорания, но на вторичном рынке электрокары быстро переходят на территорию выгодных цен. Tesla Model 3 возглавила список из 15 подержанных автомобилей с наибольшим падением цен, в котором шесть из первых семи машин — на электрической тяге.

Об этом сообщил Cars Coops.

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По данным iSeeCars, за прошлый год Model 3 подешевела в среднем на 24,8%. Kia Niro EV не отстает — стоимость модели упала на 21% против 4,8% в среднем для всего рынка подержанных автомобилей.

Интересно, что Tesla Model S — гораздо более старая модель — заняла 15 место в списке, подешевев всего на 13,4%. А кроссоверы Model X и Model Y вообще не попали в ТОП-15.

Обесцененные ДВС

Maserati Levante сумел продвинуться между электромобилями в списке, попав на третье место с понижением стоимости на 20,2%. Поскольку начальная цена приобретения этой модели была очень высокой, годовая разница между текущей стоимостью Levante и прошлогодней является второй в списке — 11 086 долларов. В этом отношении рекорд побил только Mercedes-AMG GT, цены на который упали на 14,8%, но на 13 840 долларов.

ТОП-15 подержанных автомобилей с наибольшим падением цен в год

  1. Tesla Model 3 — начальная цена 25 931 доллар — дисконт через год 8 558 — разница 24,8%;
  2. Kia Niro EV — 21 692 долларов — 5,769 доллара — 21%;
  3. Maserati Levante — 43 710 долларов — 11 086 долларов — 20,2%;
  4. Nissan LEAF — 16 243 долларов — 4 102 долларов — 20,2%;
  5. Hyundai Kona Electric — 21 466 долларов — 4 873 долларов — 18,5%;
  6. Chevrolet Bolt EV — 17 863 долларов — 3 997 долларов — 18,3%;
  7. Jaguar E-PACE — 26 477 долларов — 5 149 долларов — 16,3%;
  8. Range Rover Sport — 53 071 доллар — 9 528 долларов — 15,2%;
  9. Range Rover Evoque — 30 506 долларов — 5 395 долларов — 15%;
  10. Range Rover Velar — 37 642 долларов — 6 652 долларов — 15%;
  11. Ram 1500 Classic — 26 413 долларов — 4 634 долларов — 14,9%;
  12. Mercedes-AMG GT — 79 808 долларов — 13 840 долларов — 14,8%;
  13. BMW X7 — 55 333 долларов — 8 899 долларов — 13,9%;
  14. BMW X2 — 24 878 доллара — 3 874 доллара — 13,5%;
  15. Tesla Model S — 53 141 доллар — 8 255 долларов — 13,4%.

Ранее мы писали, как изменились цены на подержанные автомобили в Европе. Также рассказывали, почему в Украине дешевеют новые автомобили.

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