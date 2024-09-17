Названі вживані авто, які значно дешевшають за рік експлуатації — 15 моделей

Tesla Model 3. Фото: Tesla

Нові електромобілі все ще коштують дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, але на вторинному ринку електрокари стрімко переходять на територію вигідних цін. Tesla Model 3 очолила список з 15 вживаних автомобілів із найбільшим падінням цін, у якому шість із перших семи машин — на електричній тязі.

Про це повідомив Cars Coops.

Читайте також:

Як дешевшають електрокари

За даними iSeeCars, за минулий рік Model 3 подешевшала в середньому на 24,8%. Kia Niro EV не відстає — вартість моделі впала на 21% проти 4,8% в середньому для всього ринку вживаних автомобілів.

Цікаво, що Tesla Model S — набагато старша модель — посіла 15 місце в списку, подешевшавши лише на 13,4%. А кросовери Model X та Model Y взагалі не потрапили до ТОП-15.

Знецінені ДВЗ

Maserati Levante зумів просунувся між електромобілями в списку, потрапивши на третє місце зі зниженням вартості на 20,2%. Позаяк початкова ціна придбання цієї моделі була дуже високою, річна різниця між поточною вартістю Levante і торішньою є другою в списку — 11 086 доларів. У цьому відношенні рекорд побив лише Mercedes-AMG GT, ціни на який впали на 14,8%, але аж на 13 840 доларів.

ТОП-15 вживаних автомобілів із найбільшим падінням цін за рік

Tesla Model 3 — початкова ціна 25 931 долар — дисконт через рік 8 558 — різниця 24,8%; Kia Niro EV — 21 692 доларів — 5,769 долара — 21%; Maserati Levante — 43 710 доларів — 11 086 доларів — 20,2%; Nissan LEAF — 16 243 доларів — 4 102 доларів — 20,2%; Hyundai Kona Electric — 21 466 доларів — 4 873 доларів — 18,5%; Chevrolet Bolt EV — 17 863 доларів — 3 997 доларів — 18,3%; Jaguar E-PACE — 26 477 доларів — 5 149 доларів — 16,3%; Range Rover Sport — 53 071 долар — 9 528 доларів — 15,2%; Range Rover Evoque — 30 506 доларів — 5 395 доларів — 15%; Range Rover Velar — 37 642 доларів — 6 652 доларів — 15%; Ram 1500 Classic — 26 413 доларів — 4 634 доларів — 14,9%; Mercedes-AMG GT — 79 808 доларів — 13 840 доларів — 14,8%; BMW X7 — 55 333 доларів — 8 899 доларів — 13,9%; BMW X2 — 24 878 долара — 3 874 долари — 13,5%; Tesla Model S — 53 141 долар — 8 255 доларів — 13,4%.

Раніше ми писали, як змінилися ціни на вживані автомобілі в Європі. Також розповідали, чому в Україні дешевшають нові авто.