Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей arrow

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей

19 вересня 2024 19:45
Валентин Бандура - Редактор
ТОП-6 найдоступніших та найнадійніших автомобілів, які з’являться у 2025 році
2025 Toyota Corolla. Фото: balisetoyotaofwarwick.com
Валентин Бандура - Редактор

Представники середнього класу мають на вибір різноманітні доступні й технологічно передові автомобілі. Кожен з цих транспортних засобів обіцяє довгострокову надійність, безпеку та комфорт.

Перелік склали фахівці GoBankingRates.

Читайте також:

2025 Subaru Legacy

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 1
Фото: edmunds.com

Ціна: від 24 895 доларів

Машина відома системою повного приводу та просторим салоном. Модель 2025 пропонує ще більше стандартних функцій безпеки, зберігаючи репутацію надійності та високої продуктивності за будь-якої погоди. Майте на увазі, базовий двигун забезпечує повільніше прискорення.

2025 Honda Civic

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 2
Фото: edmunds.com

Ціна: від 24 250 доларів

Civic або Civic Hybrid залишаються одними з найбільш продаваних авто у світі, тому що вони надійні, практичні та доступні. Модель 2025 року зосереджена на розширених функціях безпеки та покращеній економії палива. До того ж авто відоме високою вартістю перепродажу та низькими витратами на технічне обслуговування.

2025 Mazda 3

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 3
Фото: mazda.ca

Ціна: від 23 950 доларів

Mazda 3 продовжує традицію бренду, пропонуючи спортивну керованість у поєднанні з висококласним інтер'єром, паливної ефективності та доступною ціною. Зосередження Mazda на дизайні та технологіях виділяє цей автомобіль у категорії компактних седанів, але були скарги на значні сліпі зони в моделях хетчбеків.

2025 Toyota Corolla

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 4
Фото: edmunds.com

Ціна: від 23 310 доларів

Toyota продовжує домінувати на ринку сімейних автомобілів, Corolla та Corolla Hybrid 2025 року не є винятками. Відомі своєю паливною економічністю та надійністю, ці авто ідеально підходить для людей, які прагнуть зменшити витрати на пальне без шкоди для якості авто.

2025 Kia Sportage

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 5
Фото: kia.com

Ціна: від 27 190 доларів

Kia Sportage є популярним вибором для сімей, які шукають невеликий кросовер, який пропонує багато простору, стиль, технології та щедрий набір стандартних функцій за доступною ціною.

2025 Volkswagen Jetta

Найдоступніші та найнадійніші автомобілі 2025 року — ТОП-6 моделей - фото 6
Фото: caranddriver.com

Ціна: від 23 220 доларів

Автомобіль пропонує поєднання європейського стилю, технологій, просторого дизайну та виняткової економії палива за доступною ціною.

Раніше ми писали про найнадійніші роки випуску культового кросовера Toyota Highlander. Також експерти назвали ТОП-15 вживаних авто, які найбільше знецінюються протягом року користування.

авто автомобіль Volkswagen продаж авто Honda Toyota

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 Броня в "Резерв+" — чи треба отримувати паперові документи

19:57 Нардеп Камельчук заявив про вихід з партії Слуга народу

19:53 Відключення світла в Україні — енергетики дали прогноз на завтра

19:42 У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції

19:35 Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

19:23 Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19:22 Європарламент закликав зняти заборону на удари України вглиб Росії

19:18 Зеленський зустрівся з паралімпійцями та вручив їм державні нагороди

19:14 Мудрик перейде до топклубу — зіграє за шестиразового переможця Ліги чемпіонів

20:00 Броня в "Резерв+" — чи треба отримувати паперові документи

19:57 Нардеп Камельчук заявив про вихід з партії Слуга народу

19:53 Відключення світла в Україні — енергетики дали прогноз на завтра

19:42 У Київській області чоловік забив до смерті перехожого — деталі від поліції

19:35 Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

19:23 Лубінець відреагував на удар по геріатричному пансіонату в Сумах

19:22 Європарламент закликав зняти заборону на удари України вглиб Росії

19:18 Зеленський зустрівся з паралімпійцями та вручив їм державні нагороди

19:14 Мудрик перейде до топклубу — зіграє за шестиразового переможця Ліги чемпіонів

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації