ТОП-6 найдоступніших та найнадійніших автомобілів, які з’являться у 2025 році

2025 Toyota Corolla. Фото: balisetoyotaofwarwick.com

Представники середнього класу мають на вибір різноманітні доступні й технологічно передові автомобілі. Кожен з цих транспортних засобів обіцяє довгострокову надійність, безпеку та комфорт.

Перелік склали фахівці GoBankingRates.

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2025 Subaru Legacy

Фото: edmunds.com

Ціна: від 24 895 доларів

Машина відома системою повного приводу та просторим салоном. Модель 2025 пропонує ще більше стандартних функцій безпеки, зберігаючи репутацію надійності та високої продуктивності за будь-якої погоди. Майте на увазі, базовий двигун забезпечує повільніше прискорення.

2025 Honda Civic

Фото: edmunds.com

Ціна: від 24 250 доларів

Civic або Civic Hybrid залишаються одними з найбільш продаваних авто у світі, тому що вони надійні, практичні та доступні. Модель 2025 року зосереджена на розширених функціях безпеки та покращеній економії палива. До того ж авто відоме високою вартістю перепродажу та низькими витратами на технічне обслуговування.

2025 Mazda 3

Фото: mazda.ca

Ціна: від 23 950 доларів

Mazda 3 продовжує традицію бренду, пропонуючи спортивну керованість у поєднанні з висококласним інтер'єром, паливної ефективності та доступною ціною. Зосередження Mazda на дизайні та технологіях виділяє цей автомобіль у категорії компактних седанів, але були скарги на значні сліпі зони в моделях хетчбеків.

2025 Toyota Corolla

Фото: edmunds.com

Ціна: від 23 310 доларів

Toyota продовжує домінувати на ринку сімейних автомобілів, Corolla та Corolla Hybrid 2025 року не є винятками. Відомі своєю паливною економічністю та надійністю, ці авто ідеально підходить для людей, які прагнуть зменшити витрати на пальне без шкоди для якості авто.

2025 Kia Sportage

Фото: kia.com

Ціна: від 27 190 доларів

Kia Sportage є популярним вибором для сімей, які шукають невеликий кросовер, який пропонує багато простору, стиль, технології та щедрий набір стандартних функцій за доступною ціною.

2025 Volkswagen Jetta

Фото: caranddriver.com

Ціна: від 23 220 доларів

Автомобіль пропонує поєднання європейського стилю, технологій, просторого дизайну та виняткової економії палива за доступною ціною.

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