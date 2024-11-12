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П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають

12 листопада 2024 07:32
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
ТОП-5 справді довговічних автомобілів 2025 року
Toyota Corolla Hybrid. Фото: greencarreports.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

При купівлі автомобіля важливо вибрати модель, яка служитиме довго. Також потрібна машина, яка не лише гарно працює, а й пропонує сучасні технології та системи безпеки, щоб водій почувався впевнено на дорозі.

Про авто 2025 року, які поєднують надійність з новими крутими функціями, розповів GOBankingRates експерт з транспортних засобів Найджел Таннакліфф.

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2025 Toyota Corolla Hybrid

П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають - фото 1
Фото: autoevolution.com
  • Орієнтовна ціна: 23 625 доларів

"Модель 2025 року має покращений дизайн кабіни та розширені функції безпеки, що робить її чудовим транспортним засобом для повсякденного використання. Як і більшість автомобілів Toyota, він має найвищу якість збірки у своєму класі та може легко проїхати понад 320 000 км", — сказав Таннакліфф.

2025 Tesla Model 3

П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають - фото 2
Фото: whichcar.com.au
  • Орієнтовна ціна: 42 490 доларів

"Хоча його початкова вартість дещо вища, ніж у середнього седана, він з лишком компенсує ціну внаслідок надійності та довгострокової економії на паливі. Враховуючи чудову якість збірки Tesla, термін служби авто буде довгим", — зазначив Таннакліфф.

2025 Kia Soul

П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають - фото 3
Фото: kiaofdaphne.com
  • Орієнтовна ціна: 20 290 доларів

"Kia Soul виділяється в категорії компактних кросоверів, пропонуючи просторий та комфортний салон без шкоди для керованості або продуктивності. Авто дуже надійне та має хорошу економію палива. Це одна з кращих інвестицій в авто, яку покупці можуть зробити у 2025 році", — підкреслив Таннакліфф.

2025 Honda Civic

П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають - фото 4
Фото: guideautoweb.com
  • Орієнтовна ціна: 24 250 доларів

"Видатний автомобіль у категорії компактних седанів. Хоча довгострокова надійність не зовсім відповідає рівню Toyota Corolla Hybrid, Honda все одно є гарним вибором для покупців. Civic поєднує технологічні функції з містким та добре продуманим інтер’єром", — розповів Таннакліфф.

2025 Hyundai Elantra

П'ять автомобілів 2025 року, які служать довше, ніж усі думають - фото 5
Фото: lynneshyundai.com
  • Орієнтована ціна: 21 875 доларів

"Якість збірки Elantra важко перевершити, позаяк вона може легко проїхати сотні тисяч кілометрів, не вимагаючи значного технічного обслуговування. У поєднанні з високою економією палива це чудовий вибір для водіїв", — підсумував Таннакліфф.

Раніше експерти назвали п'ять надійних автомобілів, ціни на які значно впадуть у 2025 році. Також були названі найкращі гібридні автомобілі для купівлі у 2025 році.

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