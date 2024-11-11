ТОП-6 бюджетных люксовых авто для любых погодных условий

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду
Люксовые автомобили часто ассоциируются с высокими ценами, но есть более доступные модели, предлагающие баланс между роскошью, производительностью и проходимостью в любую погоду. Представленные модели оснащены полным приводом, подогревом сидений и передовыми системами безопасности.
Об этом сообщил GOBankingRates.
2024 BMW 3 Series xDrive
Ориентировочная цена: 46 500 долларов
- 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 255 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
- Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическом экстренном торможении.
- Стеклоочистители с датчиком дождя.
2024 Mazda3 Sedan AWD
Ориентировочная цена: 29 060 долларов
- 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 191 л.с. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
- Контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение и автоматический дальний свет.
- Carbon Edition имеет стандартные светодиодные фары, задние фонари, стеклоочистители с датчиком дождя и подогревом передних сидений.
2024 Audi A4 Allroad
Ориентировочная цена: 48 695 долларов
- Универсал выдерживает любые погодные условия.
- Удобно размещает пять человек и имеет три варианта комплектации.
- Расходует 10,2 л топлива на 100 км в городе и 7,8 л/100 км на шоссе.
2024 Hyundai Kona AWD
Ориентировочная цена: 26 900 долларов
- Полноприводные версии имеют дорожный просвет более 20 см.
- Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, система поддержки полосы движения и мониторинг слепых зон.
- Светодиодные фары с ассистентом дальнего света улучшают видимость в зимних условиях.
2024 Mercedes-Benz GLA 250 4matic
Ориентировочная цена: 44 150 долларов
- Система помощи при боковом ветре, предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, светодиодные фары и задние фонари.
- Зеркала с подогревом, стеклоочистители с датчиком дождя и форсунки омывателя лобового стекла с подогревом.
2024 Subaru Forester
Ориентировочная цена: от 26 895 долларов
- Дорожный просвет более 22 см.
- Светодиодные адаптивные фары, автоматический дальний свет, автоматический климат-контроль, омыватель камеры заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении и автоматическое экстренное торможение.
Ранее мы представляли пять самых доступных кроссоверов 2024 года для любой погоды. Также писали об автомобилях, которые стоит поспешить приобрести, ведь они значительно подорожают в 2025 году.
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