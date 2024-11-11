ТОП-6 бюджетных люксовых авто для любых погодных условий

Всепогодные автомобили. Фото: manofmany.com

Люксовые автомобили часто ассоциируются с высокими ценами, но есть более доступные модели, предлагающие баланс между роскошью, производительностью и проходимостью в любую погоду. Представленные модели оснащены полным приводом, подогревом сидений и передовыми системами безопасности.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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2024 BMW 3 Series xDrive

Фото: bmw.co.nz

Ориентировочная цена: 46 500 долларов

2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 255 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическом экстренном торможении.

Стеклоочистители с датчиком дождя.

2024 Mazda3 Sedan AWD

Фото: cars.com

Ориентировочная цена: 29 060 долларов

2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 191 л.с. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение и автоматический дальний свет.

Carbon Edition имеет стандартные светодиодные фары, задние фонари, стеклоочистители с датчиком дождя и подогревом передних сидений.

2024 Audi A4 Allroad

Фото: @RNLCREW

Ориентировочная цена: 48 695 долларов

Универсал выдерживает любые погодные условия.

Удобно размещает пять человек и имеет три варианта комплектации.

Расходует 10,2 л топлива на 100 км в городе и 7,8 л/100 км на шоссе.

2024 Hyundai Kona AWD

Фото: motorillustrated.com

Ориентировочная цена: 26 900 долларов

Полноприводные версии имеют дорожный просвет более 20 см.

Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, система поддержки полосы движения и мониторинг слепых зон.

Светодиодные фары с ассистентом дальнего света улучшают видимость в зимних условиях.

2024 Mercedes-Benz GLA 250 4matic

Фото: torontolife.com

Ориентировочная цена: 44 150 долларов

Система помощи при боковом ветре, предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, светодиодные фары и задние фонари.

Зеркала с подогревом, стеклоочистители с датчиком дождя и форсунки омывателя лобового стекла с подогревом.

2024 Subaru Forester

Фото: guideautoweb.com

Ориентировочная цена: от 26 895 долларов

Дорожный просвет более 22 см.

Светодиодные адаптивные фары, автоматический дальний свет, автоматический климат-контроль, омыватель камеры заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении и автоматическое экстренное торможение.

Ранее мы представляли пять самых доступных кроссоверов 2024 года для любой погоды. Также писали об автомобилях, которые стоит поспешить приобрести, ведь они значительно подорожают в 2025 году.