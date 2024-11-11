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Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду

11 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
ТОП-6 бюджетных люксовых авто для любых погодных условий
Всепогодные автомобили. Фото: manofmany.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Люксовые автомобили часто ассоциируются с высокими ценами, но есть более доступные модели, предлагающие баланс между роскошью, производительностью и проходимостью в любую погоду. Представленные модели оснащены полным приводом, подогревом сидений и передовыми системами безопасности.

Об этом сообщил GOBankingRates.

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2024 BMW 3 Series xDrive

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду – фото 1
Фото: bmw.co.nz

Ориентировочная цена: 46 500 долларов

  • 2-литровый 4-цилиндровый турбодвигатель мощностью 255 л.с. работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
  • Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическом экстренном торможении.
  • Стеклоочистители с датчиком дождя.

2024 Mazda3 Sedan AWD

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду - фото 2
Фото: cars.com

Ориентировочная цена: 29 060 долларов

  • 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 191 л.с. и 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия.
  • Контроль слепых зон, автоматическое экстренное торможение и автоматический дальний свет.
  • Carbon Edition имеет стандартные светодиодные фары, задние фонари, стеклоочистители с датчиком дождя и подогревом передних сидений.

2024 Audi A4 Allroad

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду - фото 3
Фото: @RNLCREW

Ориентировочная цена: 48 695 долларов

  • Универсал выдерживает любые погодные условия.
  • Удобно размещает пять человек и имеет три варианта комплектации.
  • Расходует 10,2 л топлива на 100 км в городе и 7,8 л/100 км на шоссе.

2024 Hyundai Kona AWD

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду - фото 4
Фото: motorillustrated.com

Ориентировочная цена: 26 900 долларов

  • Полноприводные версии имеют дорожный просвет более 20 см.
  • Предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение, система поддержки полосы движения и мониторинг слепых зон.
  • Светодиодные фары с ассистентом дальнего света улучшают видимость в зимних условиях.

2024 Mercedes-Benz GLA 250 4matic

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Фото: torontolife.com

Ориентировочная цена: 44 150 долларов

  • Система помощи при боковом ветре, предупреждение о фронтальном столкновении, автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, светодиодные фары и задние фонари.
  • Зеркала с подогревом, стеклоочистители с датчиком дождя и форсунки омывателя лобового стекла с подогревом.

2024 Subaru Forester

Шесть доступных люксовых авто, которые выдержат любую погоду - фото 6
Фото: guideautoweb.com

Ориентировочная цена: от 26 895 долларов

  • Дорожный просвет более 22 см.
  • Светодиодные адаптивные фары, автоматический дальний свет, автоматический климат-контроль, омыватель камеры заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении и автоматическое экстренное торможение.

Ранее мы представляли пять самых доступных кроссоверов 2024 года для любой погоды. Также писали об автомобилях, которые стоит поспешить приобрести, ведь они значительно подорожают в 2025 году.

осень Audi автомобиль цены Mercedes-Benz авто продажа авто зима BMW

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18:51 Врачи спасли маленького одессита с редкой болезнью

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