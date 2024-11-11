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Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду

11 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
ТОП-6 бюджетних люксових авто для будь-яких погодних умов
Всепогодні автомобілі. Фото: manofmany.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Люксові автомобілі часто асоціюються з високими цінами, але існують доступніші моделі, які пропонують баланс між розкішшю, продуктивністю та прохідністю у будь-яку погоду. Представлені моделі обладнані повним приводом, підігрівом сидінь та передовими системами безпеки.

Про це повідомив GOBankingRates.

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2024 BMW 3 Series xDrive

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Фото: bmw.co.nz

Орієнтовна ціна: 46 500 доларів

  • 2-літровий 4-циліндровий турбодвигун потужністю 255 к.с. працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
  • Попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування.
  • Склоочисники з датчиком дощу.

2024 Mazda3 Sedan AWD

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду - фото 2
Фото: cars.com

Орієнтовна ціна: 29 060 доларів

  • 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 191 к.с. та 6-ступенева автоматична трансмісія.
  • Контроль сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування та автоматичне дальнє світло.
  • Carbon Edition має стандартні світлодіодні фари, задні ліхтарі, склоочисники з датчиком дощу та підігрів передніх сидінь.

2024 Audi A4 Allroad

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду - фото 3
Фото: @RNLCREW

Орієнтовна ціна: 48 695 доларів

  • Універсал витримує будь-які погодні умови.
  • Зручно розміщує п’ять осіб та має три варіанти комплектації.
  • Витрачає 10,2 л палива на 100 км у місті та 7,8 л/100 км на шосе.

2024 Hyundai Kona AWD

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду - фото 4
Фото: motorillustrated.com

Орієнтовна ціна: 26 900 доларів

  • Повнопривідні версії мають дорожній просвіт понад 20 см.
  • Попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, система підтримки смуги руху та моніторинг сліпих зон.
  • Світлодіодні фари з асистентом дальнього світла покращують видимість в зимових умовах.

2024 Mercedes-Benz GLA 250 4matic

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду - фото 5
Фото: torontolife.com

Орієнтовна ціна: 44 150 доларів

  • Система допомоги при бічному вітрі, попередження про фронтальне зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, світлодіодні фари та задні ліхтарі.
  • Дзеркала з підігрівом, склоочисники з датчиком дощу та форсунки омивача лобового скла з підігрівом.

2024 Subaru Forester

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду - фото 6
Фото: guideautoweb.com

Орієнтовна ціна: від 26 895 доларів

  • Дорожній просвіт понад 22 см.
  • Світлодіодні адаптивні фари, автоматичне дальнє світло, автоматичний клімат-контроль, омивач камери заднього виду, попередження про лобове зіткнення та автоматичне екстрене гальмування.

Раніше ми представляли п'ять найдоступніших кросоверів 2024 року для будь-якої погоди. Також писали про автомобілі, які варто поспішити придбати, адже вони значно подорожчають у 2025 році.

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