ТОП-6 бюджетних люксових авто для будь-яких погодних умов

Шість доступних люксових авто, які витримають будь-яку погоду
Люксові автомобілі часто асоціюються з високими цінами, але існують доступніші моделі, які пропонують баланс між розкішшю, продуктивністю та прохідністю у будь-яку погоду. Представлені моделі обладнані повним приводом, підігрівом сидінь та передовими системами безпеки.
Про це повідомив GOBankingRates.
2024 BMW 3 Series xDrive
Орієнтовна ціна: 46 500 доларів
- 2-літровий 4-циліндровий турбодвигун потужністю 255 к.с. працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
- Попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування.
- Склоочисники з датчиком дощу.
2024 Mazda3 Sedan AWD
Орієнтовна ціна: 29 060 доларів
- 2,5-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 191 к.с. та 6-ступенева автоматична трансмісія.
- Контроль сліпих зон, автоматичне екстрене гальмування та автоматичне дальнє світло.
- Carbon Edition має стандартні світлодіодні фари, задні ліхтарі, склоочисники з датчиком дощу та підігрів передніх сидінь.
2024 Audi A4 Allroad
Орієнтовна ціна: 48 695 доларів
- Універсал витримує будь-які погодні умови.
- Зручно розміщує п’ять осіб та має три варіанти комплектації.
- Витрачає 10,2 л палива на 100 км у місті та 7,8 л/100 км на шосе.
2024 Hyundai Kona AWD
Орієнтовна ціна: 26 900 доларів
- Повнопривідні версії мають дорожній просвіт понад 20 см.
- Попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, система підтримки смуги руху та моніторинг сліпих зон.
- Світлодіодні фари з асистентом дальнього світла покращують видимість в зимових умовах.
2024 Mercedes-Benz GLA 250 4matic
Орієнтовна ціна: 44 150 доларів
- Система допомоги при бічному вітрі, попередження про фронтальне зіткнення, автоматичне екстрене гальмування, моніторинг сліпих зон, світлодіодні фари та задні ліхтарі.
- Дзеркала з підігрівом, склоочисники з датчиком дощу та форсунки омивача лобового скла з підігрівом.
2024 Subaru Forester
Орієнтовна ціна: від 26 895 доларів
- Дорожній просвіт понад 22 см.
- Світлодіодні адаптивні фари, автоматичне дальнє світло, автоматичний клімат-контроль, омивач камери заднього виду, попередження про лобове зіткнення та автоматичне екстрене гальмування.
Раніше ми представляли п'ять найдоступніших кросоверів 2024 року для будь-якої погоди. Також писали про автомобілі, які варто поспішити придбати, адже вони значно подорожчають у 2025 році.
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