Найкращі повнопривідні седани 2024 року — ТОП-5

ТОП-5 найкращих повнопривідних седанів 2024 року
Якщо потрібна безпека повного приводу, але не подобається надмірна вага позашляховика або кросовера, седан 4x4 може стати ідеальним автомобілем. У цій категорії багато машин, зокрема присутні електромобілі високого класу.
Рейтинг склали фахівці CarBuzz.
1. Porsche Taycan Turbo
- Оцінка BuzzScore: 8.8/10
- Базова ціна: 160 800 доларів.
Один з найшвидших седанів на планеті, оснащено повним приводом у стандартній комплектації. Він видає від 616 к.с. до 750 к.с. у версії Turbo S. Розгін до 100 км/год відбувається протягом двох секунд. Taycan Turbo демонструє кращу маневровість, ніж його конкурент Tesla Model S Plaid. Автомобіль також має високотехнологічний інтер’єр, у якому можуть з комфортом розміститися четверо дорослих.
2. Tesla Model S Plaid
- Оцінка BuzzScore: 8.8/10
- Базова ціна: 89 990 доларів.
Коштує майже вдвічі дешевше, ніж попередній Porsche, але Model S Plaid швидше розганяється до 100 км/год завдяки потужності 1020 к.с. Автовласник також отримує високотехнологічний, просторий салон та багато вантажного простору.
3. Genesis G80
- Оцінка BuzzScore: 8.8/10
- Базова ціна: 54 400 доларів.
G80 не гірший за своїх дорожчих німецьких конкурентів, коли йдеться про комфорт. Незалежно від двигуна — 2,5T або шестициліндровий 3,5T — повний привід є стандартним в усіх комплектаціях. Потужність авто — 300 к.с.
4. Audi RS e-tron GT
- Оцінка BuzzScore: 8.8/10
- Базова ціна: 147 100 доларів.
Двомоторний електромобіль розвиває майже 600 к.с. Хоч RS e-tron GT дешевший за Porsche Taycan Turbo, але візуально він є дивовижнішим авто. Чотири дорослих можуть з комфортом розміститися в машині. Втім, запас ходу моделі обмежений 400 км.
5. BMW Alpina B8 Gran Coupe
- Оцінка BuzzScore: 8.8/10
- Базова ціна: 149 300 доларів.
Найпотужніші моделі BMW зазвичай мають повний привід. Не є виключенням й 4-дверне купе з потужним твін-турбо V8 потужністю понад 600 к.с. До того ж Gran Coupe має в салоні усі мислимі розкоші.
Раніше ми писали, що китайський електрокар подолав на одному заряді понад 1000 км під час реальних випробувань. Також експерти пояснили, чому у 2024 році значно зростуть продажі електрокарів.
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