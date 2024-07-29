Найкращі повнопривідні седани 2024 року — ТОП-5

2024 Porsche Taycan Turbo. Фото: drive.com.au

Якщо потрібна безпека повного приводу, але не подобається надмірна вага позашляховика або кросовера, седан 4x4 може стати ідеальним автомобілем. У цій категорії багато машин, зокрема присутні електромобілі високого класу.

Рейтинг склали фахівці CarBuzz.

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1. Porsche Taycan Turbo

Фото: ev-database.org

Оцінка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базова ціна: 160 800 доларів.

Один з найшвидших седанів на планеті, оснащено повним приводом у стандартній комплектації. Він видає від 616 к.с. до 750 к.с. у версії Turbo S. Розгін до 100 км/год відбувається протягом двох секунд. Taycan Turbo демонструє кращу маневровість, ніж його конкурент Tesla Model S Plaid. Автомобіль також має високотехнологічний інтер’єр, у якому можуть з комфортом розміститися четверо дорослих.

2. Tesla Model S Plaid

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Оцінка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базова ціна: 89 990 доларів.

Коштує майже вдвічі дешевше, ніж попередній Porsche, але Model S Plaid швидше розганяється до 100 км/год завдяки потужності 1020 к.с. Автовласник також отримує високотехнологічний, просторий салон та багато вантажного простору.

3. Genesis G80

Фото: motortrend.com

Оцінка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базова ціна: 54 400 доларів.

G80 не гірший за своїх дорожчих німецьких конкурентів, коли йдеться про комфорт. Незалежно від двигуна — 2,5T або шестициліндровий 3,5T — повний привід є стандартним в усіх комплектаціях. Потужність авто — 300 к.с.

4. Audi RS e-tron GT

Фото: palmbeachillustrated.com

Оцінка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базова ціна: 147 100 доларів.

Двомоторний електромобіль розвиває майже 600 к.с. Хоч RS e-tron GT дешевший за Porsche Taycan Turbo, але візуально він є дивовижнішим авто. Чотири дорослих можуть з комфортом розміститися в машині. Втім, запас ходу моделі обмежений 400 км.

5. BMW Alpina B8 Gran Coupe

Фото: autoexpress.co.uk

Оцінка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базова ціна: 149 300 доларів.

Найпотужніші моделі BMW зазвичай мають повний привід. Не є виключенням й 4-дверне купе з потужним твін-турбо V8 потужністю понад 600 к.с. До того ж Gran Coupe має в салоні усі мислимі розкоші.

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