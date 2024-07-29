Лучшие полноприводные седаны 2024 года — ТОП-5

2024 Porsche Taycan Turbo. Фото: drive.com.au

Если нужна безопасность полного привода, но не нравится избыточный вес внедорожника или кроссовера, то седан 4x4 может стать идеальным автомобилем. В этой категории много машин, в том числе присутствуют электромобили высокого класса.

Рейтинг составили специалисты CarBuzz.

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1. Porsche Taycan Turbo

Фото: ev-database.org

Оценка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базовая цена: 160 800 долларов.

Один из самых быстрых седанов на планете оснащен полным приводом в стандартной комплектации. Он выдает от 616 л.с. до 750 л.с. в версии Turbo S. Разгон до 100 км/ч происходит в течение двух секунд. Taycan Turbo демонстрирует лучшую маневренность, чем конкурент Tesla Model S Plaid. Автомобиль также имеет высокотехнологичный интерьер, в котором могут с комфортом разместиться четверо взрослых.

2. Tesla Model S Plaid

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Оценка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базовая цена: 89 990 долларов.

Стоит почти вдвое дешевле предыдущего Porsche, но Model S Plaid быстрее разгоняется до 100 км/ч благодаря мощности 1020 л.с. Автовладелец также получает высокотехнологичный, просторный салон и много грузового пространства.

3. Genesis G80

Фото: motortrend.com

Оценка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базовая цена: 54 400 долларов.

G80 не хуже своих более дорогих немецких конкурентов, когда речь идет о комфорте. Независимо от двигателя — 2,5T или 6-цилиндровый 3,5T — полный привод является стандартным во всех комплектациях. Мощность авто — 300 л.с.

4. Audi RS e-tron GT

Фото: palmbeachillustrated.com

Оценка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базовая цена: 147 100 долларов.

Двухмоторный электромобиль развивает почти 600 л.с. Хотя RS e-tron GT дешевле Porsche Taycan Turbo, но визуально он более впечатляющее авто. Четыре взрослых могут с комфортом разместиться в машине. Впрочем, запас хода модели ограничен 400 км.

5. BMW Alpina B8 Gran Coupe

Фото: autoexpress.co.uk

Оценка BuzzScore: 8.8/10

8.8/10 Базовая цена: 149 300 долларов.

Мощные модели BMW обычно имеют полный привод. Не исключение и 4-дверное купе с мощным твин-турбо V8 мощностью более 600 л.с. К тому же Gran Coupe имеет в салоне все мыслимые роскоши.

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