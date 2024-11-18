Лучшие бюджетные б/у кроссоверы 2024 года — три модели, стоящие доверия

Три самых надежных подержанных бюджетных кроссоверов в 2024 году
Компактные кроссоверы в последние годы приобрели безумную популярность среди автолюбителей. Специалисты iSeeCars проанализировали 12 000 000 транспортных средств, чтобы определить самые надежные модели с лучшими показателями безопасности и амортизации за пять лет.
Об этом написал Motor Biscuit.
2018 Subaru Forester
Автомобиль получил оценку надежности 8,3 из 10. Средний подержанный Forester 2018 должен спокойно пробежать более 400 000 км. Модель получила за сохранение ценности 8,4/10 и высокий показатель безопасности 9/10.
2020 Ford Escape
Модель получила оценку надежности 8,2/10. Ожидается, что средний Escape 2020 прослужит до более 400 000 км пробега. Автомобиль получил за сохранение ценности 7,6/10 и максимальную оценку безопасности 10/10.
2020 Mitsubishi Outlander
Надежность модели составляет 8,1/10. Ожидается, что средней модели Outlander 2020 хватит до более чем 480 000 км пробега. Автомобиль получил высокие баллы сохранения ценности 7,7/10 и безопасности 8,4/10.
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