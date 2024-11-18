Лучшие бюджетные б/у кроссоверы 2024 года — три модели, стоящие доверия

2018 Subaru Forester. Фото: lpaventure.com

Компактные кроссоверы в последние годы приобрели безумную популярность среди автолюбителей. Специалисты iSeeCars проанализировали 12 000 000 транспортных средств, чтобы определить самые надежные модели с лучшими показателями безопасности и амортизации за пять лет.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2018 Subaru Forester

Фото: Subaru

Автомобиль получил оценку надежности 8,3 из 10. Средний подержанный Forester 2018 должен спокойно пробежать более 400 000 км. Модель получила за сохранение ценности 8,4/10 и высокий показатель безопасности 9/10.

2020 Ford Escape

Фото: edmunds.com

Модель получила оценку надежности 8,2/10. Ожидается, что средний Escape 2020 прослужит до более 400 000 км пробега. Автомобиль получил за сохранение ценности 7,6/10 и максимальную оценку безопасности 10/10.

2020 Mitsubishi Outlander

Фото: Mitsubishi

Надежность модели составляет 8,1/10. Ожидается, что средней модели Outlander 2020 хватит до более чем 480 000 км пробега. Автомобиль получил высокие баллы сохранения ценности 7,7/10 и безопасности 8,4/10.

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