Самые надежные автобренды 2024 года — почему Toyota только на третьем месте

Toyota только третья — самые надежные марки авто 2024 года
Автомобиль может стать головной болью в долгосрочной перспективе, особенно, если цены на новые машины в среднем превышают 48 000 долларов. Чтобы не тратить время и деньги на ремонты, стоит искать надежную модель, которая отвечает потребностям ее владельца.
Рейтинг надежности брендов на основе отзывов потребителей составил Consumer Reports.
Лидеры рейтинга
Subaru поднялась на вершину рейтинга брендов, вытеснив Lexus и Toyota, которые менялись первыми позициями в течение многих лет.
Из семи моделей Subaru две — Forester и Impreza — имеют оценки надежности значительно выше среднего, а Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent выше среднего и среднего.
В этом году оценки надежности ниже средних у пикапов Tacoma и Tundra, а также у электромобиля bZ4X, ухудшили общий рейтинг Toyota. Интересно, что единственной моделью Subaru с надежностью ниже среднего является Solterra EV — версия Toyota bZ4X.
Lexus и Toyota занимают второе и третье места. Четыре модели Lexus получили оценки выше среднего, а три — средние. Toyota имеет четыре модели, которые получили оценки значительно выше среднего, семь – выше среднего, и пять — средние.
"Очень важно также пересмотреть показатели конкретных моделей, ведь даже в лучших компаниях могут быть значительные отличия в надежности", — отметил старший директор по тестированию автомобилей Consumer Reports Джейк Фишер.
В этом году три модели Honda, занявшей четвертое место в рейтинге, получили более высокие средние оценки, а семь — средние. Acura — роскошный суббренд Honda — замкнул первую пятерку с одной моделью выше среднего уровня и одной моделью среднего уровня.
Рейтинг надежности автомобилей 2024
- Subaru: 68 баллов из 100
- Lexus: 65/100
- Toyota: 62/100
- Honda: 59/100
- Acura: 55/100
- Mazda: 55/100
- Audi: 54/100
- BMW: 53/100
- Kia: 51/100
- Hyundai: 50/100
- Buick: 48/100
- Nissan: 48/100
- Ford: 44/100
- Genesis: 40/100
- Volvo: 38/100
- Chevrolet: 37/100
- Tesla: 36/100
- Volkswagen: 34/100
- Jeep 33/100
- GMC 33/100
- Cadillac 27/100
- Rivian 14/100
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