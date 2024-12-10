Самые надежные автобренды 2024 года — почему Toyota только на третьем месте

Первая четверка рейтинга: Subaru, Lexus, Toyota, Honda. Фото: autocar.co.uk

Автомобиль может стать головной болью в долгосрочной перспективе, особенно, если цены на новые машины в среднем превышают 48 000 долларов. Чтобы не тратить время и деньги на ремонты, стоит искать надежную модель, которая отвечает потребностям ее владельца.

Рейтинг надежности брендов на основе отзывов потребителей составил Consumer Reports.

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Лидеры рейтинга

Subaru поднялась на вершину рейтинга брендов, вытеснив Lexus и Toyota, которые менялись первыми позициями в течение многих лет.

Из семи моделей Subaru две — Forester и Impreza — имеют оценки надежности значительно выше среднего, а Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent выше среднего и среднего.

В этом году оценки надежности ниже средних у пикапов Tacoma и Tundra, а также у электромобиля bZ4X, ухудшили общий рейтинг Toyota. Интересно, что единственной моделью Subaru с надежностью ниже среднего является Solterra EV — версия Toyota bZ4X.

Lexus и Toyota занимают второе и третье места. Четыре модели Lexus получили оценки выше среднего, а три — средние. Toyota имеет четыре модели, которые получили оценки значительно выше среднего, семь – выше среднего, и пять — средние.

"Очень важно также пересмотреть показатели конкретных моделей, ведь даже в лучших компаниях могут быть значительные отличия в надежности", — отметил старший директор по тестированию автомобилей Consumer Reports Джейк Фишер.

В этом году три модели Honda, занявшей четвертое место в рейтинге, получили более высокие средние оценки, а семь — средние. Acura — роскошный суббренд Honda — замкнул первую пятерку с одной моделью выше среднего уровня и одной моделью среднего уровня.

Рейтинг надежности автомобилей 2024

Subaru: 68 баллов из 100 Lexus: 65/100 Toyota: 62/100 Honda: 59/100 Acura: 55/100 Mazda: 55/100 Audi: 54/100 BMW: 53/100 Kia: 51/100 Hyundai: 50/100 Buick: 48/100 Nissan: 48/100 Ford: 44/100 Genesis: 40/100 Volvo: 38/100 Chevrolet: 37/100 Tesla: 36/100 Volkswagen: 34/100 Jeep 33/100 GMC 33/100 Cadillac 27/100 Rivian 14/100

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