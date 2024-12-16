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Почему Toyota уже не самый надежный автопроизводитель

16 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему Toyota больше не лидирует в рейтингах надежности
2024 Lexus LX. Фото: Lexus
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В этом году Subaru поднялась на вершину рейтинга самых надежных брендов, вытеснив Lexus и Toyota, ранее менявшиеся первыми позициями в течение многих лет. Это не означает, что люди, покупающие автомобили Toyota, получат плохие машины, просто несколько последних моделей японского гиганта не были лучшими.

Об этом написал Motor Biscuit.

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  • Toyota Tundra

Версии пикапа 2022-2023 годов имели проблемы с двигателем (стук, потеря мощности, отсутствие запуска). Автомобили были отозваны, в дилерских центрах их бесплатно отремонтировали, но репутация Toyota все равно пострадала.

К сожалению, проблемы с двигателем имеет и Toyota Tundra 2024 года. Примечательно, что в масле был найден металлический мусор испорченных двигателей V6, что в некоторых случаях приводило к поломке моторов.

  • Toyota Tacoma

Дефекты коробки передач являются важной причиной, почему любая марка автомобиля может иметь проблемы с надежностью. К сожалению, это касается Toyota Tacoma в 2024 году. Автопроизводителю пришлось заменить некоторые 8-ступенчатые коробки. Модель Toyota Tacoma 2023 также имеет проблемы с трансмиссией. Несколько владельцев сообщили о скольжении передач, протечках и общем грубом переключении передач.

  • Lexus LX

Модели 2022-2023 годов имеют проблемы с двигателем (стуки, трудности с запуском и т.п.). Существует значительное количество отзывов автомобиля из-за этого. А модель 2024 года, к сожалению, имеет отзыв из-за проблем с трансмиссией.

Ранее механики назвали досадный дефект Toyota Tacoma, который очень дорог в ремонте. Также мы писали, какая модель Toyota снова стала лучшей в мире в 2024 году.

рейтинг авто проблемы автомобиль Toyota

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