Toyota снова на вершине — лучшая модель мира 2024 года

Модель Toyota снова стала лучшей в мире в 2024 году
В 2024 году по итогам девяти месяцев мировой рынок новых автомобилей показал интересные результаты. По данным focus2move, в условиях глобальных изменений Toyota Corolla вновь удержала лидирующую позицию, свидетельствующую об устоявшейся репутации японского автогиганта как производителя надежных и практичных автомобилей.
Рейтинг самых продаваемых автомобилей и главные мировые тренды.
ТОП-10 самых популярных автомобилей по продажам, 2024
- Toyota Corolla — 901 991 ед. (-1,9%)
- Tesla Model Y — 865 868 ед. (-6,5%)
- Toyota RAV4 — 836 258 ед. (+13,7%)
- Ford F-Series — 733 754 ед. (-1,3%)
- Honda CR-V — 601 374 ед. (+5,9%)
- Chevrolet Silverado — 525 193 ед. (-0,5%)
- Hyundai Tucson — 497 606 ед. (-2,4%)
- Toyota Camry — 474 973 ед. (-8,9%)
- Kia Sportage — 448 693 ед. (+4,9%)
- BYD Song — 442 275 ед. (+42,2%)
Популярность брендов и моделей
Анализируя мировой рынок автомобилей, можно отметить несколько важных трендов.
Во-первых, растет интерес к электромобилям — Tesla Model Y и BYD Song демонстрируют высокие показатели продаж. Однако традиционные бренды, такие как Toyota и Ford, все еще удерживают сильные позиции благодаря популярности своих моделей, уже получивших доверие у водителей.
Во-вторых, кроссоверы продолжают доминировать на рынке. Toyota RAV4 и Honda CR-V подтверждают свою популярность, ведь потребители все больше выбирают авто, сочетающие в себе комфорт, простор и функциональность.
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