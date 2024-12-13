Toyota снова на вершине — лучшая модель мира 2024 года

2024 Toyota Corolla. Фото: usnews.com

В 2024 году по итогам девяти месяцев мировой рынок новых автомобилей показал интересные результаты. По данным focus2move, в условиях глобальных изменений Toyota Corolla вновь удержала лидирующую позицию, свидетельствующую об устоявшейся репутации японского автогиганта как производителя надежных и практичных автомобилей.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей и главные мировые тренды.

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Toyota Corolla — 901 991 ед. (-1,9%) Tesla Model Y — 865 868 ед. (-6,5%) Toyota RAV4 — 836 258 ед. (+13,7%) Ford F-Series — 733 754 ед. (-1,3%) Honda CR-V — 601 374 ед. (+5,9%) Chevrolet Silverado — 525 193 ед. (-0,5%) Hyundai Tucson — 497 606 ед. (-2,4%) Toyota Camry — 474 973 ед. (-8,9%) Kia Sportage — 448 693 ед. (+4,9%) BYD Song — 442 275 ед. (+42,2%)

Популярность брендов и моделей

Анализируя мировой рынок автомобилей, можно отметить несколько важных трендов.

Во-первых, растет интерес к электромобилям — Tesla Model Y и BYD Song демонстрируют высокие показатели продаж. Однако традиционные бренды, такие как Toyota и Ford, все еще удерживают сильные позиции благодаря популярности своих моделей, уже получивших доверие у водителей.

Во-вторых, кроссоверы продолжают доминировать на рынке. Toyota RAV4 и Honda CR-V подтверждают свою популярность, ведь потребители все больше выбирают авто, сочетающие в себе комфорт, простор и функциональность.

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