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Модель Toyota снова стала лучшей в мире в 2024 году

13 декабря 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Toyota снова на вершине — лучшая модель мира 2024 года
2024 Toyota Corolla. Фото: usnews.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В 2024 году по итогам девяти месяцев мировой рынок новых автомобилей показал интересные результаты. По данным focus2move, в условиях глобальных изменений Toyota Corolla вновь удержала лидирующую позицию, свидетельствующую об устоявшейся репутации японского автогиганта как производителя надежных и практичных автомобилей.

Рейтинг самых продаваемых автомобилей и главные мировые тренды.

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ТОП-10 самых популярных автомобилей по продажам, 2024

  1. Toyota Corolla — 901 991 ед. (-1,9%)
  2. Tesla Model Y — 865 868 ед. (-6,5%)
  3. Toyota RAV4 — 836 258 ед. (+13,7%)
  4. Ford F-Series — 733 754 ед. (-1,3%)
  5. Honda CR-V — 601 374 ед. (+5,9%)
  6. Chevrolet Silverado — 525 193 ед. (-0,5%)
  7. Hyundai Tucson — 497 606 ед. (-2,4%)
  8. Toyota Camry — 474 973 ед. (-8,9%)
  9. Kia Sportage — 448 693 ед. (+4,9%)
  10. BYD Song — 442 275 ед. (+42,2%)

Популярность брендов и моделей

Анализируя мировой рынок автомобилей, можно отметить несколько важных трендов.

Во-первых, растет интерес к электромобилям — Tesla Model Y и BYD Song демонстрируют высокие показатели продаж. Однако традиционные бренды, такие как Toyota и Ford, все еще удерживают сильные позиции благодаря популярности своих моделей, уже получивших доверие у водителей.

Во-вторых, кроссоверы продолжают доминировать на рынке. Toyota RAV4 и Honda CR-V подтверждают свою популярность, ведь потребители все больше выбирают авто, сочетающие в себе комфорт, простор и функциональность.

Ранее мы писали об авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации. Также представляли ТОП-12 автомобилей, которые рекомендуют автоэксперты в 2025 году.

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