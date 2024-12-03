Какие авто обходятся владельцам дешевле — обзор затрат за 10 лет

Авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации
Consumer Reports провел исследования и получил реальные данные о том, какие автомобили за 10 лет эксплуатации стоят дороже всего, а какие — меньше всего. Результаты оказались потрясающими: владельцы наиболее финансово губительного бренда платили в пять раз больше, чем те, кто управлял машинами с самыми низкими расходами.
Об этом сообщил Cars Coops.
Сколько приходится платить
Брендом с наименьшими эксплуатационными расходами за 10 лет является Tesla. Это интересно, ведь Tesla занимает лишь середину таблицы в исследовании надежности, которое используется в качестве отправной точки для этого отчета. Десятилетие у Tesla может стоить 4035 долларов, по сравнению с 4900 долларов у Toyota, 9500 долларов у BMW и поразительных 19 250 долларов у Land Rover.
29 брендов не обязательно сохраняют ту же позицию в диаграмме в течение всего 10-летнего периода, частично из-за того, что некоторые предлагают длительные интервалы обслуживания, что означает низкие затраты в начале. Volkswagen, к примеру, является третьим наиболее доступным брендом в течение первых пяти лет, но опускается на 15 место за десятилетие.
Расходы на содержание автомобилей бренда в течение 10 лет
- Tesla: 4035 долларов
- Buick: 4900 долларов
- Toyota: 4900 долларов
- Lincoln: 5040 долларов
- Ford: 5400 долларов
- Chevrolet: 5550 долларов
- Hyundai: 5640 долларов
- Nissan: 5700 долларов
- Mazda: 5800 долларов
- Honda: 5835 долларов
- Kia: 5850 долларов
- Dodge: 6400 долларов
- Jeep: 6400 долларов
- Chrysler: 6500 долларов
- Volkswagen: 6530 долларов
- Cadillac: 6565 долларов
- Ram: 6670 долларов
- Lexus: 6750 долларов
- GMC: 7200 долларов
- Subaru: 7200 долларов
- Mini: 7625 долларов
- Acura: 7800 долларов
- Infiniti: 8500 долларов
- Volvo: 9285 долларов
- BMW: 9500 долларов
- Audi: 9890 долларов
- Mercedes: 10 525 долларов
- Porsche: 14 090 долларов
- Land Rover: 19 250 долларов
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