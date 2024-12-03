Какие авто обходятся владельцам дешевле — обзор затрат за 10 лет

Toyota против Tesla. Фото: motortrend.com

Consumer Reports провел исследования и получил реальные данные о том, какие автомобили за 10 лет эксплуатации стоят дороже всего, а какие — меньше всего. Результаты оказались потрясающими: владельцы наиболее финансово губительного бренда платили в пять раз больше, чем те, кто управлял машинами с самыми низкими расходами.

Об этом сообщил Cars Coops.

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Брендом с наименьшими эксплуатационными расходами за 10 лет является Tesla. Это интересно, ведь Tesla занимает лишь середину таблицы в исследовании надежности, которое используется в качестве отправной точки для этого отчета. Десятилетие у Tesla может стоить 4035 долларов, по сравнению с 4900 долларов у Toyota, 9500 долларов у BMW и поразительных 19 250 долларов у Land Rover.

29 брендов не обязательно сохраняют ту же позицию в диаграмме в течение всего 10-летнего периода, частично из-за того, что некоторые предлагают длительные интервалы обслуживания, что означает низкие затраты в начале. Volkswagen, к примеру, является третьим наиболее доступным брендом в течение первых пяти лет, но опускается на 15 место за десятилетие.

Расходы на содержание автомобилей бренда в течение 10 лет

Tesla: 4035 долларов Buick: 4900 долларов Toyota: 4900 долларов Lincoln: 5040 долларов Ford: 5400 долларов Chevrolet: 5550 долларов Hyundai: 5640 долларов Nissan: 5700 долларов Mazda: 5800 долларов Honda: 5835 долларов Kia: 5850 долларов Dodge: 6400 долларов Jeep: 6400 долларов Chrysler: 6500 долларов Volkswagen: 6530 долларов Cadillac: 6565 долларов Ram: 6670 долларов Lexus: 6750 долларов GMC: 7200 долларов Subaru: 7200 долларов Mini: 7625 долларов Acura: 7800 долларов Infiniti: 8500 долларов Volvo: 9285 долларов BMW: 9500 долларов Audi: 9890 долларов Mercedes: 10 525 долларов Porsche: 14 090 долларов Land Rover: 19 250 долларов

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