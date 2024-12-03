Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации arrow

Авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации

3 декабря 2024 07:35
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какие авто обходятся владельцам дешевле — обзор затрат за 10 лет
Toyota против Tesla. Фото: motortrend.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Consumer Reports провел исследования и получил реальные данные о том, какие автомобили за 10 лет эксплуатации стоят дороже всего, а какие — меньше всего. Результаты оказались потрясающими: владельцы наиболее финансово губительного бренда платили в пять раз больше, чем те, кто управлял машинами с самыми низкими расходами.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Сколько приходится платить

Брендом с наименьшими эксплуатационными расходами за 10 лет является Tesla. Это интересно, ведь Tesla занимает лишь середину таблицы в исследовании надежности, которое используется в качестве отправной точки для этого отчета. Десятилетие у Tesla может стоить 4035 долларов, по сравнению с 4900 долларов у Toyota, 9500 долларов у BMW и поразительных 19 250 долларов у Land Rover.

29 брендов не обязательно сохраняют ту же позицию в диаграмме в течение всего 10-летнего периода, частично из-за того, что некоторые предлагают длительные интервалы обслуживания, что означает низкие затраты в начале. Volkswagen, к примеру, является третьим наиболее доступным брендом в течение первых пяти лет, но опускается на 15 место за десятилетие.

Расходы на содержание автомобилей бренда в течение 10 лет

  1. Tesla: 4035 долларов
  2. Buick: 4900 долларов
  3. Toyota: 4900 долларов
  4. Lincoln: 5040 долларов
  5. Ford: 5400 долларов
  6. Chevrolet: 5550 долларов
  7. Hyundai: 5640 долларов
  8. Nissan: 5700 долларов
  9. Mazda: 5800 долларов
  10. Honda: 5835 долларов
  11. Kia: 5850 долларов
  12. Dodge: 6400 долларов
  13. Jeep: 6400 долларов
  14. Chrysler: 6500 долларов
  15. Volkswagen: 6530 долларов
  16. Cadillac: 6565 долларов
  17. Ram: 6670 долларов
  18. Lexus: 6750 долларов
  19. GMC: 7200 долларов
  20. Subaru: 7200 долларов
  21. Mini: 7625 долларов
  22. Acura: 7800 долларов
  23. Infiniti: 8500 долларов
  24. Volvo: 9285 долларов
  25. BMW: 9500 долларов
  26. Audi: 9890 долларов
  27. Mercedes: 10 525 долларов
  28. Porsche: 14 090 долларов
  29. Land Rover: 19 250 долларов

Ранее мы писали, сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы содержать автомобиль. Также мы публиковали точный график, когда в автомобиле необходимо менять расходные материалы.

рейтинг Tesla авто Ford BMW Porsche Mercedes-Benz цены автомобиль Volkswagen Honda Audi Nissan Toyota

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:40 РФ нарастила производство "шахедов" для ударов по Украине, — ISW

07:30 Штрафует ли ТЦК за неуведомление о смене работы и проживания

07:28 В перечень критических добавили профессии — кто получит бронь

07:21 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал донатера ВСУ

07:15 Годовщина открытия Северного моста в Киеве — что о нем известно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:01 Клиенту ПриватБанка закрыли счета из-за GooglePay — причины

07:01 После выплат ВПЛ на карту ПриватБанка клиенты теряют тысячи

06:40 Украинцы могут выгодно заработать на ломе — какая цена 1 кг меди

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

06:30 Кукуруза значительно подорожала — какая цена в начале декабря

07:40 РФ нарастила производство "шахедов" для ударов по Украине, — ISW

07:30 Штрафует ли ТЦК за неуведомление о смене работы и проживания

07:28 В перечень критических добавили профессии — кто получит бронь

07:21 Переправлял уклонистов через Тису — как суд наказал донатера ВСУ

07:15 Годовщина открытия Северного моста в Киеве — что о нем известно

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

07:01 Клиенту ПриватБанка закрыли счета из-за GooglePay — причины

07:01 После выплат ВПЛ на карту ПриватБанка клиенты теряют тысячи

06:40 Украинцы могут выгодно заработать на ломе — какая цена 1 кг меди

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

06:30 Кукуруза значительно подорожала — какая цена в начале декабря

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

30 ноября 2024
Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК