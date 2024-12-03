Які авто обходяться власникам найдешевше — огляд витрат за 10 років

Toyota проти Tesla. Фото: motortrend.com

Consumer Reports провів дослідження та отримав реальні дані про те, які автомобілі за 10 років експлуатації коштують найдорожче, а які — найменше. Результати виявилися приголомшливими: власники найбільш фінансово згубного бренду платили в п’ять разів більше, ніж ті, хто керував машинами з найнижчими витратами.

Про це повідомив Cars Coops.

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Скільки доводиться платити

Брендом із найменшими експлуатаційними витратами за 10 років є Tesla. Це цікаво, адже Tesla займає лише середину таблиці в дослідженні надійності, яке використовується як відправна точка для цього звіту. Десятиліття в Tesla може коштувати 4035 доларів, у порівнянні з 4900 доларів у Toyota, 9500 доларів у BMW та разючих 19 250 доларів у Land Rover.

29 брендів не обов’язково зберігають ту саму позицію в діаграмі протягом усього 10-річного періоду, частково через те, що деякі пропонують тривалі інтервали обслуговування, що означає низькі витрати на початку. Volkswagen, наприклад, є третім найдоступнішим брендом протягом перших п’яти років, але опускається на 15-те місце за десятиліття.

Витрати на утримання автомобілів бренду протягом 10 років

Tesla: 4035 доларів Buick: 4900 доларів Toyota: 4900 доларів Lincoln: 5040 доларів Ford: 5400 доларів Chevrolet: 5550 доларів Hyundai: 5640 доларів Nissan: 5700 доларів Mazda: 5800 доларів Honda: 5835 доларів Kia: 5850 доларів Dodge: 6400 доларів Jeep: 6400 доларів Chrysler: 6500 доларів Volkswagen: 6530 доларів Cadillac: 6565 доларів Ram: 6670 доларів Lexus: 6750 доларів GMC: 7200 доларів Subaru: 7200 доларів Mini: 7625 доларів Acura: 7800 доларів Infiniti: 8500 доларів Volvo: 9285 доларів BMW: 9500 доларів Audi: 9890 доларів Mercedes: 10 525 доларів Porsche: 14 090 доларів Land Rover: 19 250 доларів

Раніше ми писали, скільки мають заробляти українці, щоб утримувати автомобіль. Також ми публікували точний графік, коли в автомобілі необхідно міняти витратні матеріали.