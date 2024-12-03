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Авто з найменшими витратами за 10 років експлуатації

3 грудня 2024 07:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які авто обходяться власникам найдешевше — огляд витрат за 10 років
Toyota проти Tesla. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Consumer Reports провів дослідження та отримав реальні дані про те, які автомобілі за 10 років експлуатації коштують найдорожче, а які — найменше. Результати виявилися приголомшливими: власники найбільш фінансово згубного бренду платили в п’ять разів більше, ніж ті, хто керував машинами з найнижчими витратами.

Про це повідомив Cars Coops.

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Брендом із найменшими експлуатаційними витратами за 10 років є Tesla. Це цікаво, адже Tesla займає лише середину таблиці в дослідженні надійності, яке використовується як відправна точка для цього звіту. Десятиліття в Tesla може коштувати 4035 доларів, у порівнянні з 4900 доларів у Toyota, 9500 доларів у BMW та разючих 19 250 доларів у Land Rover.

29 брендів не обов’язково зберігають ту саму позицію в діаграмі протягом усього 10-річного періоду, частково через те, що деякі пропонують тривалі інтервали обслуговування, що означає низькі витрати на початку. Volkswagen, наприклад, є третім найдоступнішим брендом протягом перших п’яти років, але опускається на 15-те місце за десятиліття.

Витрати на утримання автомобілів бренду протягом 10 років

  1. Tesla: 4035 доларів
  2. Buick: 4900 доларів
  3. Toyota: 4900 доларів
  4. Lincoln: 5040 доларів
  5. Ford: 5400 доларів
  6. Chevrolet: 5550 доларів
  7. Hyundai: 5640 доларів
  8. Nissan: 5700 доларів
  9. Mazda: 5800 доларів
  10. Honda: 5835 доларів
  11. Kia: 5850 доларів
  12. Dodge: 6400 доларів
  13. Jeep: 6400 доларів
  14. Chrysler: 6500 доларів
  15. Volkswagen: 6530 доларів
  16. Cadillac: 6565 доларів
  17. Ram: 6670 доларів
  18. Lexus: 6750 доларів
  19. GMC: 7200 доларів
  20. Subaru: 7200 доларів
  21. Mini: 7625 доларів
  22. Acura: 7800 доларів
  23. Infiniti: 8500 доларів
  24. Volvo: 9285 доларів
  25. BMW: 9500 доларів
  26. Audi: 9890 доларів
  27. Mercedes: 10 525 доларів
  28. Porsche: 14 090 доларів
  29. Land Rover: 19 250 доларів

Раніше ми писали, скільки мають заробляти українці, щоб утримувати автомобіль. Також ми публікували точний графік, коли в автомобілі необхідно міняти витратні матеріали.

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