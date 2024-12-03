Які авто обходяться власникам найдешевше — огляд витрат за 10 років

Авто з найменшими витратами за 10 років експлуатації
Consumer Reports провів дослідження та отримав реальні дані про те, які автомобілі за 10 років експлуатації коштують найдорожче, а які — найменше. Результати виявилися приголомшливими: власники найбільш фінансово згубного бренду платили в п’ять разів більше, ніж ті, хто керував машинами з найнижчими витратами.
Про це повідомив Cars Coops.
Скільки доводиться платити
Брендом із найменшими експлуатаційними витратами за 10 років є Tesla. Це цікаво, адже Tesla займає лише середину таблиці в дослідженні надійності, яке використовується як відправна точка для цього звіту. Десятиліття в Tesla може коштувати 4035 доларів, у порівнянні з 4900 доларів у Toyota, 9500 доларів у BMW та разючих 19 250 доларів у Land Rover.
29 брендів не обов’язково зберігають ту саму позицію в діаграмі протягом усього 10-річного періоду, частково через те, що деякі пропонують тривалі інтервали обслуговування, що означає низькі витрати на початку. Volkswagen, наприклад, є третім найдоступнішим брендом протягом перших п’яти років, але опускається на 15-те місце за десятиліття.
Витрати на утримання автомобілів бренду протягом 10 років
- Tesla: 4035 доларів
- Buick: 4900 доларів
- Toyota: 4900 доларів
- Lincoln: 5040 доларів
- Ford: 5400 доларів
- Chevrolet: 5550 доларів
- Hyundai: 5640 доларів
- Nissan: 5700 доларів
- Mazda: 5800 доларів
- Honda: 5835 доларів
- Kia: 5850 доларів
- Dodge: 6400 доларів
- Jeep: 6400 доларів
- Chrysler: 6500 доларів
- Volkswagen: 6530 доларів
- Cadillac: 6565 доларів
- Ram: 6670 доларів
- Lexus: 6750 доларів
- GMC: 7200 доларів
- Subaru: 7200 доларів
- Mini: 7625 доларів
- Acura: 7800 доларів
- Infiniti: 8500 доларів
- Volvo: 9285 доларів
- BMW: 9500 доларів
- Audi: 9890 доларів
- Mercedes: 10 525 доларів
- Porsche: 14 090 доларів
- Land Rover: 19 250 доларів
Раніше ми писали, скільки мають заробляти українці, щоб утримувати автомобіль. Також ми публікували точний графік, коли в автомобілі необхідно міняти витратні матеріали.
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