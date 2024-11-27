П'ять найдорожчих у ремонті автобрендів — досвід механіка

Механік назвав п'ять найдорожчих у ремонті автобрендів
Чим одні транспортні засоби гірші за інші найкраще знають автомеханіки, які щодня стикаються з ними на СТО. Відомий майстер з понад 800 000 підписників у соціальних мережах назвав виробників, які випускають машини з найвищими витратами на ремонт.
Про це написав Motor Biscuit.
Досвід автомеханіка
Механік з Royalty Auto Service в Техасі розповів у TikTok про бренди автомобілів з найдорожчими рахунками за ремонт у його майстерні. Дані охоплюють останні два роки.
@royaltyautoservice
Replying to @Nicholas Smith Its been an interesting 24 hours.. 😅 #snapon #harborfreight #tools #tooltok #mechanicsoftiktok #mechaniclife #cartok #automotive #autorepair #viral #fyp #foryou #stitch @Harbor Freight @Mr.Subaru @SnaponTools♬ Pop beat BGM / long version(1283324) - nightbird_bgm
Volkswagen
Volkswagen одні з найкращих автомобілів для покупки, втім, це не найнадійніший бренд. В середньому рахунок за ремонт його машин становить 1 000 доларів. Механік підкреслює, що великою проблемою є витоки оливи.
BMW
Проблеми машин бренду також полягають в витоках оливи, усунення яких коштує дорого. Механік каже, що це загальна характеристика європейських автомобілів.
Ram
"Машини мають проблеми з двигуном, з підіймачами, у цих транспортних засобів просто маса проблем", — зазначив фахівець. Звичайно, Ram часто потрапляє в різні списки найдорожчих в обслуговуванні автомобілів.
Land Rover
Автомобілі мають стільки проблем, що механік навіть не знав, з чого почати. Мабуть, найголовніші з них — з двигуном.
Jaguar
Jaguar робить одні з найкращих автомобілів, втім, вони дуже дорогі в обслуговування. Середня вартість ремонту машин бренду перевищує 1 500 доларів. Механік каже про витоки оливи, проблеми з двигуном, електрикою тощо.
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