П'ять найдорожчих у ремонті автобрендів — досвід механіка

Ремонт RAM 1500. Фото: americancarcompany.com.au

Чим одні транспортні засоби гірші за інші найкраще знають автомеханіки, які щодня стикаються з ними на СТО. Відомий майстер з понад 800 000 підписників у соціальних мережах назвав виробників, які випускають машини з найвищими витратами на ремонт.

Про це написав Motor Biscuit.

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Механік з Royalty Auto Service в Техасі розповів у TikTok про бренди автомобілів з найдорожчими рахунками за ремонт у його майстерні. Дані охоплюють останні два роки.

Volkswagen

Volkswagen одні з найкращих автомобілів для покупки, втім, це не найнадійніший бренд. В середньому рахунок за ремонт його машин становить 1 000 доларів. Механік підкреслює, що великою проблемою є витоки оливи.

BMW

Проблеми машин бренду також полягають в витоках оливи, усунення яких коштує дорого. Механік каже, що це загальна характеристика європейських автомобілів.

Volkswagen проти BMW. Фото: autoexpress.co.uk

Ram

"Машини мають проблеми з двигуном, з підіймачами, у цих транспортних засобів просто маса проблем", — зазначив фахівець. Звичайно, Ram часто потрапляє в різні списки найдорожчих в обслуговуванні автомобілів.

Land Rover

Автомобілі мають стільки проблем, що механік навіть не знав, з чого почати. Мабуть, найголовніші з них — з двигуном.

Land Rover проти Jaguar. Фото: caranddriver.com

Jaguar

Jaguar робить одні з найкращих автомобілів, втім, вони дуже дорогі в обслуговування. Середня вартість ремонту машин бренду перевищує 1 500 доларів. Механік каже про витоки оливи, проблеми з двигуном, електрикою тощо.

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