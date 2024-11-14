Сім вживаних авто, яких варто уникати — рекомендації механіка

Nissan Altima. Фото: caranddriver.com

Пріоритетами для покупців вживаних автомобілів є надійність, економія палива та доступність обслуговування машини. Досвідчений механік та власник компанії JB Motor Works у Пенсильванії Джон Лін назвав сім популярних моделей, від яких варто триматися якнайдалі.

З фахівцем спілкувався GOBankingRates.

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Nissan Altima

Седан має привабливу ціну, але на цьому заощадження закінчуються й починаються витрати на ремонт. Лін особливо закликає уникати моделей Altima з безступеневою трансмісією (CVT), адже, на його думку, — "це бомба уповільненої дії".

Chevrolet Cruze

Компактний седан вже знято з виробництва, але він досі широко доступний на вторинному ринку.

"Cruze щомісяця потрапляє до майстерні з приводу витоків, поломок датчиків та проривів кондиціонера", — сказав Лін.

Ford Mustang

"П'ятилітрова версія V8 є однією з найбільш спраглих моделей на ринку, з жахливим рейтингом 15,68 літра пального на 100 км для міської їзди та 13,07 л/100 км у комбінованому споживанні. Позитивним є те, що ви дістанетеся від АЗС до АЗС швидко", — підкреслив механік.

Chrysler 300. Фото: wikipedia.org

Chrysler 300 або 200

Chrysler 300 — це стильний повнорозмірний седан, популярний серед людей старше 50 років. Оберіть 8-циліндрову модель, й ви втомитеся купляти паливо, адже авто витрачає 13,07 л/100 км у змішаному циклі. Щодо Chrysler 200, то він сумно відомий проблемами з трансмісією та електрикою.

Mitsubishi Mirage

Вас може спокусити низька ціна Mirage та відносно висока економія палива — 6,36 л/100 км у комбінованому циклі. Але є кілька "але".

"Авто не просто так дешеве. Воно слабке, має недостатню потужність та схильне до всіляких механічних проблем. Нерозумний вибір для людей, яким потрібен надійний транспорт", — зазначив Лін.

Fiat 500L. Фото: wikipedia.org

Fiat 500L

"Вони мають нескінченні проблеми з витоками масла, заміною зчеплення та несправними інформаційно-розважальними системами. L має означати лимон", — сказав Лін.

Dodge Journey

Виробництво моделі було припинено, але якщо ви шукаєте вигідну угоду на вживаний кросовер, Лін, який регулярно бачить їх у своїй майстерні, сказав, що це може бути невдалий вибір.

"Вони дешеві, але мають проблеми з двигуном, підвіскою та кондиціонером", — підсумував механік.

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