Семь подержанных авто, которых следует избегать — рекомендации механика

Механик назвал семь авто с пробегом, которых следует избегать
Приоритетами для покупателей подержанных автомобилей являются надежность, экономия топлива и доступность обслуживания машины. Опытный механик и владелец компании JB Motor Works в Пенсильвании Джон Лин назвал семь популярных моделей, от которых следует держаться подальше.
Со специалистом общался GOBankingRates.
- Nissan Altima
Седан имеет привлекательную цену, но на этом сбережения заканчиваются и начинаются затраты на ремонт. Лин особо призывает избегать моделей Altima с бесступенчатой трансмиссией (CVT), ведь, по его мнению, — "это бомба замедленного действия".
- Chevrolet Cruze
Компактный седан уже снят с производства, но он все еще широко доступен на вторичном рынке.
"Cruze ежемесячно попадает в мастерскую по поводу утечек, поломок датчиков и прорывов кондиционера", — сказал Лин.
- Ford Mustang
"Пятилитровая версия V8 является одной из самых жаждущих моделей на рынке, с ужасным рейтингом 15,68 литра горючего на 100 км для городской езды и 13,07 л/100 км в комбинированном потреблении. Позитивно то, что вы доберетесь от АЗС к АЗС быстро", — подчеркнул механик.
- Chrysler 300 или 200
Chrysler 300 — это стильный полноразмерный седан, популярный среди людей старше 50 лет. Выберите 8-цилиндровую модель, и вы устанете покупать топливо, ведь авто тратит 13,07 л/100 км в смешанном цикле. Что касается Chrysler 200, то он печально известен проблемами с трансмиссией и электричеством.
- Mitsubishi Mirage
Вас может соблазнить низкая цена Mirage и относительно высокая экономия топлива — 6,36 л/100 км в комбинированном цикле. Но есть несколько "но".
"Авто не просто так дешевое. Оно слабое, имеет недостаточную мощность и подвержено всевозможным механическим проблемам. Неразумный выбор для людей, которым нужен надежный транспорт", — отметил Лин.
- Fiat 500L
"У них есть бесконечные проблемы с утечками масла, заменой сцепления и неисправными информационно-развлекательными системами. L должен означать лимон", — сказал Лин.
- Dodge Journey
Производство модели было прекращено, но если вы ищете выгодное соглашение на подержанный кроссовер, Лин, регулярно видящий их в своей мастерской, сказал, что это может быть неудачный выбор.
"Они дешевые, но имеют проблемы с двигателем, подвеской и кондиционером", — подытожил механик.
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