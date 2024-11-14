Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Механик назвал семь авто с пробегом, которых следует избегать arrow

Механик назвал семь авто с пробегом, которых следует избегать

14 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Семь подержанных авто, которых следует избегать — рекомендации механика
Nissan Altima. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Приоритетами для покупателей подержанных автомобилей являются надежность, экономия топлива и доступность обслуживания машины. Опытный механик и владелец компании JB Motor Works в Пенсильвании Джон Лин назвал семь популярных моделей, от которых следует держаться подальше.

Со специалистом общался GOBankingRates.

Читайте также:
  • Nissan Altima

Седан имеет привлекательную цену, но на этом сбережения заканчиваются и начинаются затраты на ремонт. Лин особо призывает избегать моделей Altima с бесступенчатой трансмиссией (CVT), ведь, по его мнению, — "это бомба замедленного действия".

  • Chevrolet Cruze

Компактный седан уже снят с производства, но он все еще широко доступен на вторичном рынке.

"Cruze ежемесячно попадает в мастерскую по поводу утечек, поломок датчиков и прорывов кондиционера", — сказал Лин.

  • Ford Mustang

"Пятилитровая версия V8 является одной из самых жаждущих моделей на рынке, с ужасным рейтингом 15,68 литра горючего на 100 км для городской езды и 13,07 л/100 км в комбинированном потреблении. Позитивно то, что вы доберетесь от АЗС к АЗС быстро", — подчеркнул механик.

 

Механик назвал семь авто с пробегом, которых следует избегать - фото 1
Chrysler 300. Фото: wikipedia.org
  • Chrysler 300 или 200

Chrysler 300 — это стильный полноразмерный седан, популярный среди людей старше 50 лет. Выберите 8-цилиндровую модель, и вы устанете покупать топливо, ведь авто тратит 13,07 л/100 км в смешанном цикле. Что касается Chrysler 200, то он печально известен проблемами с трансмиссией и электричеством.

  • Mitsubishi Mirage

Вас может соблазнить низкая цена Mirage и относительно высокая экономия топлива — 6,36 л/100 км в комбинированном цикле. Но есть несколько "но".

"Авто не просто так дешевое. Оно слабое, имеет недостаточную мощность и подвержено всевозможным механическим проблемам. Неразумный выбор для людей, которым нужен надежный транспорт", — отметил Лин.

 

Механик назвал семь авто с пробегом, которых следует избегать - фото 2
Fiat 500L. Фото: wikipedia.org
  • Fiat 500L

"У них есть бесконечные проблемы с утечками масла, заменой сцепления и неисправными информационно-развлекательными системами. L должен означать лимон", — сказал Лин.

  • Dodge Journey

Производство модели было прекращено, но если вы ищете выгодное соглашение на подержанный кроссовер, Лин, регулярно видящий их в своей мастерской, сказал, что это может быть неудачный выбор.

"Они дешевые, но имеют проблемы с двигателем, подвеской и кондиционером", — подытожил механик.

Ранее эксперты назвали десять подержанных автомобилей, которые дадут фору новым машинам. Также мы писали о лучших годах выпуска Honda Accord.

авто проблемы советы автомобиль продажа авто подержанные авто

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:27 На суде Тищенко назвал судью кумом и попросил отвод

19:26 Эксперт объяснила слухи о повышении тарифов на электроэнергию

19:11 Полиция опровергла смерть работника ТЦК Киева в больнице

19:07 Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:48 Зимняя опасность — какой будет погода в Харькове завтра

18:45 Знают не все инвесторы — что делает квартиру дороже

18:27 Ребров обратился к молодым украинским футболистам

18:24 Еврокомиссия оштрафовала компанию Meta почти на 800 млн евро

18:23 Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион

19:27 На суде Тищенко назвал судью кумом и попросил отвод

19:26 Эксперт объяснила слухи о повышении тарифов на электроэнергию

19:11 Полиция опровергла смерть работника ТЦК Киева в больнице

19:07 Питание в одесских больницах — в госпитале ответили военному

18:48 Зимняя опасность — какой будет погода в Харькове завтра

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

18:45 Знают не все инвесторы — что делает квартиру дороже

18:27 Ребров обратился к молодым украинским футболистам

18:24 Еврокомиссия оштрафовала компанию Meta почти на 800 млн евро

18:23 Блэкаут не страшен — одесское ОСМД получило грант на миллион

18:12 Состав семьи УБД — кто может пользоваться льготами

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова