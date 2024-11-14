Семь подержанных авто, которых следует избегать — рекомендации механика

Nissan Altima. Фото: caranddriver.com

Приоритетами для покупателей подержанных автомобилей являются надежность, экономия топлива и доступность обслуживания машины. Опытный механик и владелец компании JB Motor Works в Пенсильвании Джон Лин назвал семь популярных моделей, от которых следует держаться подальше.

Со специалистом общался GOBankingRates.

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Nissan Altima

Седан имеет привлекательную цену, но на этом сбережения заканчиваются и начинаются затраты на ремонт. Лин особо призывает избегать моделей Altima с бесступенчатой трансмиссией (CVT), ведь, по его мнению, — "это бомба замедленного действия".

Chevrolet Cruze

Компактный седан уже снят с производства, но он все еще широко доступен на вторичном рынке.

"Cruze ежемесячно попадает в мастерскую по поводу утечек, поломок датчиков и прорывов кондиционера", — сказал Лин.

Ford Mustang

"Пятилитровая версия V8 является одной из самых жаждущих моделей на рынке, с ужасным рейтингом 15,68 литра горючего на 100 км для городской езды и 13,07 л/100 км в комбинированном потреблении. Позитивно то, что вы доберетесь от АЗС к АЗС быстро", — подчеркнул механик.

Chrysler 300. Фото: wikipedia.org

Chrysler 300 или 200

Chrysler 300 — это стильный полноразмерный седан, популярный среди людей старше 50 лет. Выберите 8-цилиндровую модель, и вы устанете покупать топливо, ведь авто тратит 13,07 л/100 км в смешанном цикле. Что касается Chrysler 200, то он печально известен проблемами с трансмиссией и электричеством.

Mitsubishi Mirage

Вас может соблазнить низкая цена Mirage и относительно высокая экономия топлива — 6,36 л/100 км в комбинированном цикле. Но есть несколько "но".

"Авто не просто так дешевое. Оно слабое, имеет недостаточную мощность и подвержено всевозможным механическим проблемам. Неразумный выбор для людей, которым нужен надежный транспорт", — отметил Лин.

Fiat 500L. Фото: wikipedia.org

Fiat 500L

"У них есть бесконечные проблемы с утечками масла, заменой сцепления и неисправными информационно-развлекательными системами. L должен означать лимон", — сказал Лин.

Dodge Journey

Производство модели было прекращено, но если вы ищете выгодное соглашение на подержанный кроссовер, Лин, регулярно видящий их в своей мастерской, сказал, что это может быть неудачный выбор.

"Они дешевые, но имеют проблемы с двигателем, подвеской и кондиционером", — подытожил механик.

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