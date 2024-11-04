Три подержанных пикапа, которых советуют избегать - мнение механика

Nissan Titan. Фото: offroadtripz.com

Если планируете в ближайшее время приобрести пикап, то лучше накануне проконсультироваться с профессиональным механиком. О некоторых из худших моделей грузовиков рассказал генеральный директор Truck1 Томаш Мазуркевич.

Об этом написал GOBankingRates.

Читайте также:

2018 Ford F-150

Фото: caranddriver.com

Цена от 27 705 долларов

"F-150 2018 года наверняка самый плохой пикап Ford, которого преследовали проблемы с трансмиссией. Также часто случались неисправности двигателей модели EcoBoost. Нельзя отрицать, что F-150 выглядит хорошо, но и дает слишком много проблем", — пояснил Мазуркевич.

2019 Chevrolet Silverado 1500

Фото: caranddriver.com

Цена от 28 300 долларов

Автомобиль имеет привлекательный внешний вид, но получил многочисленные жалобы на качество интерьера и еще один существенный недостаток — динамическую систему управления топливом.

2020 Nissan Titan

Фото: motortrend.com

Цена от 36 190 долларов

"Были большие проблемы с переключением передач через 9-ступенчатую АКПП. Кроме того, у пикапа нет достаточной способности буксировки и полезной нагрузки по сравнению с конкурентами в сегменте, и поэтому не является хорошим выбором для тех, кто ищет настоящую рабочую лошадку", — подытожил Мазуркевич.

Ранее мы писали, что Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты. Также эксперты рассказали о трех недооцененных внедорожниках, которые будут служить вечно.