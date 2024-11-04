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Три подержанных пикапа, которые механики советуют избегать

4 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Три подержанных пикапа, которых советуют избегать - мнение механика
Nissan Titan. Фото: offroadtripz.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Если планируете в ближайшее время приобрести пикап, то лучше накануне проконсультироваться с профессиональным механиком. О некоторых из худших моделей грузовиков рассказал генеральный директор Truck1 Томаш Мазуркевич.

Об этом написал GOBankingRates.

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2018 Ford F-150

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Фото: caranddriver.com
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"F-150 2018 года наверняка самый плохой пикап Ford, которого преследовали проблемы с трансмиссией. Также часто случались неисправности двигателей модели EcoBoost. Нельзя отрицать, что F-150 выглядит хорошо, но и дает слишком много проблем", — пояснил Мазуркевич.

2019 Chevrolet Silverado 1500

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Автомобиль имеет привлекательный внешний вид, но получил многочисленные жалобы на качество интерьера и еще один существенный недостаток — динамическую систему управления топливом.

2020 Nissan Titan

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"Были большие проблемы с переключением передач через 9-ступенчатую АКПП. Кроме того, у пикапа нет достаточной способности буксировки и полезной нагрузки по сравнению с конкурентами в сегменте, и поэтому не является хорошим выбором для тех, кто ищет настоящую рабочую лошадку", — подытожил Мазуркевич.

Ранее мы писали, что Toyota превратила свои два лучших внедорожника в кабриолеты. Также эксперты рассказали о трех недооцененных внедорожниках, которые будут служить вечно.

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