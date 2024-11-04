Три подержанных пикапа, которых советуют избегать - мнение механика

Три подержанных пикапа, которые механики советуют избегать
Если планируете в ближайшее время приобрести пикап, то лучше накануне проконсультироваться с профессиональным механиком. О некоторых из худших моделей грузовиков рассказал генеральный директор Truck1 Томаш Мазуркевич.
Об этом написал GOBankingRates.
2018 Ford F-150
- Цена от 27 705 долларов
"F-150 2018 года наверняка самый плохой пикап Ford, которого преследовали проблемы с трансмиссией. Также часто случались неисправности двигателей модели EcoBoost. Нельзя отрицать, что F-150 выглядит хорошо, но и дает слишком много проблем", — пояснил Мазуркевич.
2019 Chevrolet Silverado 1500
- Цена от 28 300 долларов
Автомобиль имеет привлекательный внешний вид, но получил многочисленные жалобы на качество интерьера и еще один существенный недостаток — динамическую систему управления топливом.
2020 Nissan Titan
- Цена от 36 190 долларов
"Были большие проблемы с переключением передач через 9-ступенчатую АКПП. Кроме того, у пикапа нет достаточной способности буксировки и полезной нагрузки по сравнению с конкурентами в сегменте, и поэтому не является хорошим выбором для тех, кто ищет настоящую рабочую лошадку", — подытожил Мазуркевич.
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