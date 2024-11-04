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Три вживаних пікапи, які механіки радять обходити стороною

4 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Три вживаних пікапи, яких радять уникати — думка механіка
Nissan Titan. Фото: offroadtripz.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Якщо плануєте найближчим часом придбати пікап, то найкраще напередодні проконсультуватися з фаховим механіком. Про деякі з найгірших моделей вантажівок розповів генеральний директор Truck1 Томаш Мазуркевич.

Про це написав GOBankingRates.

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2018 Ford F-150

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"F-150 2018 року напевно найгірший пікап Ford, який переслідували проблеми з трансмісією. Також часто траплялися несправності двигунів моделі EcoBoost. Не можна заперечувати, що F-150 має гарний вигляд, але й дає забагато проблем", — пояснив Мазуркевич.

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Автомобіль має привабливий зовнішній вигляд, але отримав численні скарги на якість інтер’єру та має ще один суттєвий недолік — динамічну систему управління паливом.

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"Були великі проблеми з перемиканням передач через 9-ступеневу АКПП. Крім того, пікап не має достатньої здатності буксирування та корисного навантаження порівняно з конкурентами в сегменті, й тому не є гарним вибором для тих, хто шукає справжню робочу конячку", — підсумував Мазуркевич.

Раніше ми писали, що Toyota перетворила свої два найкращі позашляховики на кабріолети. Також експерти розповіли про три недооцінені позашляховики, які служитимуть вічно.

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