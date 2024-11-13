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Лучшие годы выпуска Honda Accord — выбор подержанного авто

13 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Выбор Honda Accord — обзор лучших модельных лет для покупки
2016 Honda Accord. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Семь модельных лет Honda Accord выделяется среди других надежностью, производительностью и высокой удовлетворенностью владельцев. От ранних моделей, предлагающих простую долговечность, до новейших автомобилей с расширенными функциями безопасности — каждый год имеет уникальные преимущества.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Репутация Accord подкреплена высокими рейтингами безопасности американского Института страхования дорожного движения (IIHS) и неизменно высокими оценками рейтингов надежности от авторитетного агентства JD Power.

  • Honda Accord 2007 года

Доступный двигатель V6 обеспечивает надежное сочетание мощности и экономии топлива. Эта модель известна минимальными механическими проблемами и простым обслуживанием. Владельцы ценят модель за чуткое управление и комфортный салон, что делает ее отличным вариантом как для ежедневных поездок, так и для длительных путешествий.

  • Honda Accord 2011 года

Автомобиль представил улучшенную эффективность топлива и несколько функций безопасности, включая электронный контроль стабильности и боковые шторки безопасности. Салон с достаточным пространством для ног как на передних, так и на задних сиденьях является изюминкой для тех, кто предпочитает комфорт.

  • Honda Accord 2012 года

Этот модельный год предлагает немного больше изысканности, дополнительного комфорта и улучшенной топливной эффективности по сравнению с предыдущей моделью. Водители удовлетворены минимальными потребностями в обслуживании и долговечностью.

 

Лучшие годы выпуска Honda Accord - выбор подержанного авто - фото 1
2021 год Honda Accord. Фото: caranddriver.com
  • Honda Accord 2016 года

Модель получила серьезное обновление, в частности во внешнем стиле и технологиях (например, Apple CarPlay и Android Auto). Безопасность также повысилась: технология Honda Sensing стала стандартной для более высоких комплектаций.

  • Honda Accord 2017 года

Этот модельный год включает в себя полный набор функций безопасности Honda Sensing в стандартной комплектации, в частности адаптивный круиз-контроль, систему поддержки полосы движения и предупреждение о лобовом столкновении. Комфортный салон и понятная система управления получили похвалу от владельцев.

  • Honda Accord 2019 года

Благодаря 4-цилиндровым турбодвигателям в стандартной комплектации эта модель обеспечивает мощную езду, сохраняя экономию топлива. Автомобиль также имеет Honda Sensing как стандартный пакет. К тому же машина хорошо сохраняет свою стоимость, что делает ее разумной инвестицией.

  • Honda Accord 2021 года

Автомобиль является примером стремления Honda к развитию технологий и производительности без ущерба для надежности. Благодаря утонченному внешнему стилю это одна из самых привлекательных моделей, содержащая новейшие технологии. Также доступная гибридная версия обеспечивает высокую экономию топлива.

Ранее мы писали, что Honda Accord оказался единственным среднеразмерным седаном, получившим самую высокую общую оценку за безопасность пассажиров на задних сиденьях во время краш-тестов IIHS. Также Honda Accord получил награду US News как самый лучший среднеразмерный автомобиль 2024 года.

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