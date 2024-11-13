Вибір Honda Accord — огляд найкращих модельних років для купівлі

2016 Honda Accord. Фото: caranddriver.com

Сім модельних років Honda Accord виділяються серед інших надійністю, продуктивністю та високою задоволеністю власників. Від ранніх моделей, які пропонують просту довговічність, до новітніх автомобілів з розширеними функціями безпеки — кожен рік має унікальні переваги.

Про це написав Motor Biscuit.

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Репутація Accord підкріплена високими рейтингами безпеки від американського Інституту страхування дорожнього руху (IIHS) та незмінно високими оцінками рейтингів надійності від авторитетного агентства J.D. Power.

Honda Accord 2007 року

Доступний двигун V6 забезпечує надійне поєднання потужності та економії палива. Ця модель відома мінімальними механічними проблемами та простим обслуговуванням. Власники цінують модель за чуйне керування та комфортний салон, що робить її чудовим варіантом як для щоденних поїздок, так й для тривалих подорожей.

Honda Accord 2011 року

Автомобіль представив покращену паливну ефективність та кілька функцій безпеки, включаючи електронний контроль стабільності та бічні шторки безпеки. Салон з достатнім простором для ніг як на передніх, так і на задніх сидіннях є родзинкою для тих, хто надає перевагу комфорту.

Honda Accord 2012 року

Цей модельний рік пропонує трохи більше вишуканості, додаткового комфорту та дещо покращену паливну ефективність порівняно з попередньою моделлю. Водії задоволені мінімальними потребами в обслуговуванні та довговічністю.

2021 Honda Accord. Фото: caranddriver.com

Honda Accord 2016 року

Модель отримала серйозне оновлення, зокрема у зовнішньому стилі та технологічних функціях (наприклад, Apple CarPlay та Android Auto). Безпека також підвищилася: технологія Honda Sensing стала стандартною для вищих комплектацій.

Honda Accord 2017 року

Цей модельний рік включає повний набір функцій безпеки Honda Sensing у стандартній комплектації, зокрема адаптивний круїз-контроль, систему підтримки смуги руху та попередження про лобове зіткнення. Комфортний салон та зрозуміла система керування також отримали похвалу від власників.

Honda Accord 2019 року

Завдяки 4-циліндровим турбодвигунам у стандартній комплектації ця модель забезпечує потужну їзду, зберігаючи економію палива. Авто також має Honda Sensing як стандартний пакет. До того ж машина добре зберігає свою вартість, що робить її розумною інвестицією.

Honda Accord 2021 року

Авто є прикладом прагнення Honda до розвитку технологій та продуктивності без шкоди для надійності. Завдяки витонченому зовнішньому стилю це одна з найпривабливіших моделей, яка містить новітні технології. Також доступна гібридна версія забезпечує високу економію палива.

Раніше ми писали, що Honda Accord виявився єдиним середньорозмірним седаном, який отримав найвищу загальну оцінку за безпеку пасажирів на задніх сидіннях під час краш-тестів IIHS. Також Honda Accord отримав нагороду U.S. News як найкращий середньорозмірний автомобіль 2024 року.