Найпопулярніші авто із США — ТОП-6 марок, які обирають українці

2019 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com

За останні три місяці українці придбали на американських аукціонах близько 17 800 автомобілів. При чому 45% з них були моделями за ціною до 7000 доларів за автомобіль.

Про це написав Інститут досліджень авторинку.

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Ціни на аукціонах

Популярні автомобілі Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee та Compass 2018–2019 років випуску коштують в США на 20–30% дешевше, ніж такі ж моделі в Україні.

А, наприклад, Honda Accord 2020 року з пробігом близько 61 155 км була придбана на аукціоні за 6700 доларів. З доставленням та розмитненням в Україні загальна вартість склала 14 260 доларів. На ринку нашої країни ціна на аналогічну модель стартує від 23 000 доларів.

2020 Honda Accord. Фото: Honda

Близько 15% від загального обсягу імпорту з США становлять преміальні моделі. Популярні BMW X5, Mercedes-Benz GLE та Audi Q7 часто обходяться на 5000–7000 доларів дешевше, ніж в Україні.

Наприклад, BMW X5 2019 року з 3-літровим двигуном купили на аукціоні за 18 300 доларів, а з урахуванням усіх витрат кінцева ціна становила 31 379 доларів. В Україні аналогічна модель коштує близько 50 000 доларів.

2013 Fiat 500 Electric. Фото: edmunds.com

Середня ціна за електромобіль коливається від 5000 до 12 000 доларів, а мінімальна ставка за електрокар становила лише 100 доларів. Недавно за таку суму український покупець виграв на аукціоні Fiat 500 Electric 2013 року.

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Tesla — куплено 3 455 авто. Ford — 2 296 авто. Volkswagen — 1 926 авто. Jeep — 1 758 авто. Audi — 1 380 авто. BMW — 1362 авто.

Майже 28% від загальної кількості імпортованих авто становлять електромобілі. За минулі три місяці українці придбали 4939 електрокарів, серед яких найбільша частка у Tesla (70%). Серед окремих моделей виробника найпопулярнішими були Model 3 2019 року та Model Y 2023 року.

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