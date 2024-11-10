Найпопулярніші авто із США — ТОП-6 марок, які обирають українці

Шість найпопулярніших в Україні авто із США
За останні три місяці українці придбали на американських аукціонах близько 17 800 автомобілів. При чому 45% з них були моделями за ціною до 7000 доларів за автомобіль.
Про це написав Інститут досліджень авторинку.
Ціни на аукціонах
Популярні автомобілі Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee та Compass 2018–2019 років випуску коштують в США на 20–30% дешевше, ніж такі ж моделі в Україні.
А, наприклад, Honda Accord 2020 року з пробігом близько 61 155 км була придбана на аукціоні за 6700 доларів. З доставленням та розмитненням в Україні загальна вартість склала 14 260 доларів. На ринку нашої країни ціна на аналогічну модель стартує від 23 000 доларів.
Близько 15% від загального обсягу імпорту з США становлять преміальні моделі. Популярні BMW X5, Mercedes-Benz GLE та Audi Q7 часто обходяться на 5000–7000 доларів дешевше, ніж в Україні.
Наприклад, BMW X5 2019 року з 3-літровим двигуном купили на аукціоні за 18 300 доларів, а з урахуванням усіх витрат кінцева ціна становила 31 379 доларів. В Україні аналогічна модель коштує близько 50 000 доларів.
Середня ціна за електромобіль коливається від 5000 до 12 000 доларів, а мінімальна ставка за електрокар становила лише 100 доларів. Недавно за таку суму український покупець виграв на аукціоні Fiat 500 Electric 2013 року.
ТОП-6 марок авто з США в Україні, серпень-жовтень 2024
- Tesla — куплено 3 455 авто.
- Ford — 2 296 авто.
- Volkswagen — 1 926 авто.
- Jeep — 1 758 авто.
- Audi — 1 380 авто.
- BMW — 1362 авто.
Майже 28% від загальної кількості імпортованих авто становлять електромобілі. За минулі три місяці українці придбали 4939 електрокарів, серед яких найбільша частка у Tesla (70%). Серед окремих моделей виробника найпопулярнішими були Model 3 2019 року та Model Y 2023 року.
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