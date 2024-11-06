Вживані авто з США — чому українці не відмовляються від імпорту

Вживані авто з аукціону в США. Фото: tirauto.com

У пошуках якісних автомобілів за адекватні гроші українці масово звертаються до американських аукціонів. За даними Carfast Express, протягом 2024 року в нашу країну ввезено понад 53 000 автомобілів з США.

Про це написав Focus.

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По-перше, можливість придбати машину за ціною, нижчою за ринкову. По-друге, широкий асортимент авто — від популярних до рідкісних моделей з унікальними комплектаціями. Багато автомобілів з Америки йдуть з додатковими опціями та модифікаціями, яких немає в Україні.

Найпопулярніші марки авто з США в Україні, 2024

Tesla — 6 389 авто. Audi — 6 784 авто. Ford — 4 910 авто. Chevrolet — 2 090 авто. BMW — 4 575 авто. Volkswagen — 4 345 авто.

Ціни на аукціонах

На аукціонах зустрічаються різні варіанти. Наприклад, недавно українець придбав за 151 000 доларів Ferrari 812 Superfast 2019 року. Інший на аукціоні Copart у Каліфорнії купив Volkswagen Passat 2013 року за 100 доларів. Передньопривідна модель з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літра з АКПП та пробігом майже 229 000 км мала механічні пошкодження та статус "не заводиться", але могла бути відновленою або стати джерелом запчастин.

Загалом середня ціна авто, пригнаного з США в Україну, становить приблизно 6 171 долар. Це робить покупку доступною для багатьох автолюбителів.

Що потрібно знати про битки з США

Раніше експерти назвали головні ризики купівлі українцями битих авто з США. Серед них: вже оплачений автомобіль може загубитися по дорозі з-за океану; ремонт може обійтися дорожче, ніж очікувалося; можуть виникнути технічні проблеми, які виявляться не під силу українським майстерням.



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