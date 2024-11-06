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Почему, несмотря на кризис, украинцы везут б/у авто из США

6 ноября 2024 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные автомобили из США — почему украинцы не отказываются от импорта
Подержанные автомобили с аукциона в США. Фото: tirauto.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В поисках качественных автомобилей за адекватные деньги украинцы массово обращаются к американским аукционам. По данным Carfast Express, в 2024 году в нашу страну ввезено более 53 000 автомобилей из США.

Об этом написал Focus.

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Плюсы аукционов в США

Во-первых, возможность приобрести машину по цене ниже рыночной. Во-вторых, широкий ассортимент авто — от популярных до редких моделей с уникальными комплектациями. Многие автомобили из Америки идут с дополнительными опциями и модификациями, которых нет в Украине.

Самые популярные марки авто из США в Украине, 2024

  1. Tesla — 6 389 авто.
  2. Audi — 6 784 авто.
  3. Ford — 4 910 авто.
  4. Chevrolet — 2 090 авто.
  5. BMW — 4 575 авто.
  6. Volkswagen — 4 345 авто.

Цены на аукционах

На аукционах встречаются разные варианты. К примеру, недавно украинец приобрел за 151 000 долларов Ferrari 812 Superfast 2019 года. Другой на аукционе Copart в Калифорнии купил Volkswagen Passat 2013 за 100 долларов. Переднеприводная модель с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра с АКПП и пробегом почти 229 000 км имела механические повреждения и статус "не заводится", но могла быть восстановлена или стать источником запчастей.

В общей сложности средняя цена авто, пригнанного из США в Украину, составляет примерно 6 171 доллар. Это делает покупку доступной для многих автолюбителей.

Что нужно знать о битках из США

Ранее эксперты назвали главные риски покупки украинцами битых автомобилей из США. Среди них: уже оплаченный автомобиль может потеряться по дороге из-за океана; ремонт может обойтись дороже, чем ожидалось; могут возникнуть технические проблемы, которые окажутся не по силам украинским мастерским.

Также мы писали об американских автомобилях с самыми низкими затратами на обслуживание в 2024 году.

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15:17 Банки будут предоставлять информацию о финоперациях клиентов

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

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15:07 Укрэнерго приостановило платежи по выплатам евробондов

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