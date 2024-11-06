Подержанные автомобили из США — почему украинцы не отказываются от импорта

Подержанные автомобили с аукциона в США. Фото: tirauto.com

В поисках качественных автомобилей за адекватные деньги украинцы массово обращаются к американским аукционам. По данным Carfast Express, в 2024 году в нашу страну ввезено более 53 000 автомобилей из США.

Об этом написал Focus.

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Плюсы аукционов в США

Во-первых, возможность приобрести машину по цене ниже рыночной. Во-вторых, широкий ассортимент авто — от популярных до редких моделей с уникальными комплектациями. Многие автомобили из Америки идут с дополнительными опциями и модификациями, которых нет в Украине.

Самые популярные марки авто из США в Украине, 2024

Tesla — 6 389 авто. Audi — 6 784 авто. Ford — 4 910 авто. Chevrolet — 2 090 авто. BMW — 4 575 авто. Volkswagen — 4 345 авто.

Цены на аукционах

На аукционах встречаются разные варианты. К примеру, недавно украинец приобрел за 151 000 долларов Ferrari 812 Superfast 2019 года. Другой на аукционе Copart в Калифорнии купил Volkswagen Passat 2013 за 100 долларов. Переднеприводная модель с бензиновым двигателем объемом 2,5 литра с АКПП и пробегом почти 229 000 км имела механические повреждения и статус "не заводится", но могла быть восстановлена или стать источником запчастей.

В общей сложности средняя цена авто, пригнанного из США в Украину, составляет примерно 6 171 доллар. Это делает покупку доступной для многих автолюбителей.

Что нужно знать о битках из США

Ранее эксперты назвали главные риски покупки украинцами битых автомобилей из США. Среди них: уже оплаченный автомобиль может потеряться по дороге из-за океана; ремонт может обойтись дороже, чем ожидалось; могут возникнуть технические проблемы, которые окажутся не по силам украинским мастерским.



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