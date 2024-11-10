Самые популярные авто из США — ТОП-6 марок, которые выбирают украинцы

2019 Tesla Model 3. Фото: caranddriver.com

За последние три месяца украинцы приобрели на американских аукционах около 17 800 автомобилей. Причем 45% из них являлись моделями по цене до 7000 долларов за автомобиль.

Об этом написал Институт исследований авторынка.

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Цены на аукционах

Популярные автомобили Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee и Compass 2018-2019 годов выпуска стоят в США на 20-30% дешевле, чем такие же модели в Украине.

А, например, Honda Accord 2020 года с пробегом около 61 155 км была приобретена на аукционе за 6700 долларов. С доставкой и растаможкой в Украину общая стоимость составила 1 4 260 долларов. На рынке нашей страны цена на аналогичную модель стартует от 23 000 долларов.

2020 Honda Accord. Фото: Honda

Около 15% общего объема импорта из США составляют премиальные модели. Популярные BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7 часто обходятся на 5000-7000 долларов дешевле, чем в Украине.

К примеру, BMW X5 2019 года с 3-литровым двигателем купили на аукционе за 18 300 долларов, а с учетом всех затрат конечная цена составляла 31 379 долларов. В Украине аналогичная модель стоит около 50 000 долларов.

2013 Fiat 500 Electric. Фото: edmunds.com

Средняя цена за электромобиль колеблется от 5000 до 12 000 долларов, а минимальная ставка за электрокар составляла всего 100 долларов. Недавно за подобную сумму украинский покупатель выиграл на аукционе Fiat 500 Electric 2013 года.

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Tesla — куплено 3 455 авто. Ford — 2 296 авто. Volkswagen — 1 926 авто. Jeep — 1 758 авто. Audi — 1 380 авто. BMW — 1362 авто.

Почти 28% от общего количества импортируемых автомобилей составляют электромобили. За прошедшие три месяца украинцы приобрели 4939 электрокаров, среди которых наибольшая доля у Tesla (70%). Среди отдельных моделей производителя самыми популярными были Model 3 2019 года и Model Y 2023 года.

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