Самые популярные авто из США — ТОП-6 марок, которые выбирают украинцы

Шесть самых популярных в Украине авто из США
За последние три месяца украинцы приобрели на американских аукционах около 17 800 автомобилей. Причем 45% из них являлись моделями по цене до 7000 долларов за автомобиль.
Об этом написал Институт исследований авторынка.
Цены на аукционах
Популярные автомобили Tesla Model 3, Tesla Model Y, Ford Escape, Jeep Cherokee и Compass 2018-2019 годов выпуска стоят в США на 20-30% дешевле, чем такие же модели в Украине.
А, например, Honda Accord 2020 года с пробегом около 61 155 км была приобретена на аукционе за 6700 долларов. С доставкой и растаможкой в Украину общая стоимость составила 14 260 долларов. На рынке нашей страны цена на аналогичную модель стартует от 23 000 долларов.
Около 15% общего объема импорта из США составляют премиальные модели. Популярные BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7 часто обходятся на 5000-7000 долларов дешевле, чем в Украине.
К примеру, BMW X5 2019 года с 3-литровым двигателем купили на аукционе за 18 300 долларов, а с учетом всех затрат конечная цена составляла 31 379 долларов. В Украине аналогичная модель стоит около 50 000 долларов.
Средняя цена за электромобиль колеблется от 5000 до 12 000 долларов, а минимальная ставка за электрокар составляла всего 100 долларов. Недавно за подобную сумму украинский покупатель выиграл на аукционе Fiat 500 Electric 2013 года.
ТОП-6 марок авто из США в Украине, август-октябрь 2024
- Tesla — куплено 3 455 авто.
- Ford — 2 296 авто.
- Volkswagen — 1 926 авто.
- Jeep — 1 758 авто.
- Audi — 1 380 авто.
- BMW — 1362 авто.
Почти 28% от общего количества импортируемых автомобилей составляют электромобили. За прошедшие три месяца украинцы приобрели 4939 электрокаров, среди которых наибольшая доля у Tesla (70%). Среди отдельных моделей производителя самыми популярными были Model 3 2019 года и Model Y 2023 года.
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