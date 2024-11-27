Пять самых дорогих в ремонте автобрендов — опыт механика

Ремонт RAM 1500. Фото: americancarcompany.com.au

Чем одни транспортные средства хуже других, лучше знают автомеханики, которые каждый день сталкиваются с ними на СТО. Известный мастер с более чем 800 000 подписчиков в социальных сетях назвал производителей, выпускающих машины с самыми высокими затратами на ремонт.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Механик с Royalty Auto Service в Техасе рассказал в TikTok о брендах автомобилей с самыми дорогими счетами за ремонт в его мастерской. Данные охватывают последние два года.

Volkswagen

Volkswagen — одни из лучших автомобилей для покупки, впрочем, это не самый надежный бренд. В среднем счет за ремонт его машин составляет 1 000 долларов. Механик подчеркивает, что большой проблемой являются утечки масла.

BMW

Проблемы машин бренда также состоят в утечках масла, устранение которых стоит дорого. Механик говорит, что это общая характеристика всех европейских автомобилей.

Volkswagen против BMW. Фото: autoexpress.co.uk

Ram

"У машин проблемы с двигателем, с подъемниками, у этих транспортных средств просто масса проблем", — отметил специалист. Конечно, Ram часто попадает в разные списки самых дорогих в обслуживании автомобилей.

Land Rover

У автомобилей есть столько проблем, что механик даже не знал, с чего начать. Пожалуй, самые главные из них — с двигателем.

Land Rover против Jaguar. Фото: caranddriver.com

Jaguar

Jaguar делает одни из самых лучших автомобилей, впрочем, они очень дороги в обслуживании. Средняя стоимость ремонта машин бренда превышает 1 500 долларов. Механик говорит об утечках масла, проблемах с двигателем, электричеством и т.д.

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