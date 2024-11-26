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Три самых недооцененных кроссовера 2024 года

26 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Недооцененные кроссоверы 2024 года — три модели, которые следует рассмотреть
Mazda CX-30. Фото: mazda.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Сегодня одними из самых популярных авто являются кроссоверы, хотя некоторые из самых практичных, стильных и приятных в управлении моделей остались без внимания автолюбителей. Элегантная Mazda CX-30, шикарный Volvo XC40 и бюджетный Hyundai Venue — все эти недооцененные автомобили заслуживают повторного просмотра.

Об этом написал Motor Biscuit.

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Mazda CX-30

Три самых недооцененных кроссоверов 2024 года - фото 1
Фото: caranddriver.com

Под его элегантным дизайном скрыт 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом, выдающий 250 л.с. и крутящий момент 434 Нм, приводя в действие все четыре колеса. Удобная управляемость и спортивно настроенная подвеска доставляет еще большее удовольствие от вождения. В салоне использованы качественные материалы.

Volvo XC40

Три самых недооцененных кроссоверов 2024 года - фото 2
Фото: caranddriver.com

Volvo XC40 сочетает скандинавскую элегантность с практичностью кроссовера. Его 2-литровый двигатель с турбонаддувом и мягкая гибридная система выдают приличные 247 л.с. Интерьер авто отделан роскошными материалами и имеет необходимое количество технологий.

Hyundai Venue

Три самых недооцененных кроссоверов 2024 года - фото 3
Фото: caranddriver.com

Субкомпактный кроссовер стоит от 20 000 долларов, но не экономит на самом необходимом. В стандартную комплектацию входят 8-дюймовый сенсорный экран Apple CarPlay и Android Auto. А кабина удивительно просторная для такой небольшой площади. Под капотом 1,6-литровый двигатель заставляет Venue тратить всего 7,13 л на 100 км шоссе. Это не самый мощный или роскошный вариант, но — разумный выбор.

Ранее мы представляли десятку лучших семейных кроссоверов с пробегом в возрасте до пяти лет. Также писали о пяти удивительно ненадежных подержанных кроссоверов.

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