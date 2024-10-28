Подержанные семейные кроссоверы в возрасте до 5 лет — ТОП-10 моделей

ТОП-10 подержанных семейных кроссоверов в возрасте до 5 лет
Семейные кроссоверы обеспечивают практичность, класс и высокую посадку водителя за рулем. Интересно, что в этом году гибридные автомобили показали не только хорошую экономию топлива, но и высокую надежность — модели Lexus и Toyota занимают три из четырех первых мест.
Рейтинг составили специалисты What Car.
В этом году опросили 29 967 автовладельцев, что позволило оценить 199 моделей (в возрасте до пяти лет) от 31 автомобильного бренда.
ТОП-10 самых надежных подержанных семейных кроссоверов
- Lexus NX (2014-2021): рейтинг надежности 100%
- Toyota RAV4 (2019-настоящее время): 98,8%
- Renault Kadjar (2015-2022): 98,6%
- Lexus NX (2021-настоящее время): 97,6%
- Honda CR-V (2018-настоящее время): 97,2%
- Volvo XC40 PHEV (2017-настоящее время): 97%
- BMW X1 бензин (2015-2022): 96,6%
- Kia Niro hybrid/PHEV (2016-2022): 96,4%
- Mazda CX-5 бензин (2017-настоящее время): 96,1%
- Kia Sportage (2021-настоящее время): 96,1%
1. Lexus NX (2014-2021)
- Рейтинг надежности 100%
Lexus NX предыдущего поколения — лучший выбор, если нужен безотказный семейный кроссовер. Ни один владелец NX не сообщал о проблемах со своими автомобилями, что означало отсутствие времени на ремонт и неожиданных счетов.
2. Toyota RAV4 (2019-настоящее время)
- Рейтинг надежности 98,8%
Лишь 2% владельцев RAV4 имели какие-либо проблемы со своими автомобилями, в основном связанные с 12-вольтовой системой зарядки. В то время как 50% неисправностей препятствовали вождению, 83% были устранены менее чем за неделю, такая же доля была исправлена бесплатно.
3. Renault Kadjar (2015-2022)
- Рейтинг надежности 98,6%
Лишь 12% владельцев Kadjar испытывали проблемы со своим автомобилем. Они касались только электричества двигателя и подвески. Все машины были отремонтированы в течение дня или меньше. Все работы выполнялись бесплатно.
Ранее эксперты GOBankingRates назвали пять самых ненадежных кроссоверов и внедорожников в 2024 году. Также мы писали, стоит ли покупать кроссовер, все за и против.
Читайте Новини.LIVE!