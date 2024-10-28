Вживані сімейні кросовери віком до 5 років — ТОП-10 моделей

Кросовери. Фото: drive.com.au

Сімейні кросовери забезпечують практичність, клас та високу посадку водія за кермом. Цікаво, що цього року гібридні автомобілі показали не лише гарну економію палива, але й високу надійність — моделі Lexus та Toyota займають три з чотирьох перших місць.

Рейтинг склали фахівці What Car.

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Цього року опитали 29 967 автовласників, що дозволило оцінити 199 моделей (віком до п’яти років) від 31 автомобільного бренду.

ТОП-10 найнадійніших вживаних сімейних кросоверів

Lexus NX (2014-2021): рейтинг надійності 100% Toyota RAV4 (2019-теперішній час): 98,8% Renault Kadjar (2015-2022): 98,6% Lexus NX (2021-теперішній час): 97,6% Honda CR-V (2018-теперішній час): 97,2% Volvo XC40 PHEV (2017-теперішній час): 97% BMW X1 бензин (2015-2022): 96,6% Kia Niro hybrid/PHEV (2016-2022): 96,4% Mazda CX-5 бензин (2017-теперішній час): 96,1% Kia Sportage (2021-теперішній час): 96,1%

1. Lexus NX (2014-2021)

Фото: motortrend.com

Рейтинг надійності 100%

Lexus NX попереднього покоління — найкращий вибір, якщо потрібен безвідмовний сімейний кросовер. Жоден власник NX не повідомляв про проблеми зі своїми автомобілями, а це означало відсутність часу на ремонт та неочікуваних рахунків.

2. Toyota RAV4 (2019-теперішній час)

Фото: caranddriver.com

Рейтинг надійності 98,8%

Лише 2% власників RAV4 мали будь-які проблеми зі своїми автомобілями, в основному пов’язані з 12-вольтовою системою зарядки. У той час як 50% несправностей перешкоджали водінню, 83% були усунені менш як за тиждень, така ж частка була виправлена безплатно.

3. Renault Kadjar (2015-2022)

Фото: alwakeelonline.com

Рейтинг надійності 98,6%

Лише 12% власників Kadjar мали проблеми зі своїм автомобілем. Вони стосувалися лише електрики двигуна та підвіски. Всі машини були відремонтовані протягом дня або менше. Всі роботи виконувалися безплатно.

Раніше експерти GOBankingRates назвали п'ять найненадійніших кросоверів та позашляховиків у 2024 році. Також ми писали, чи варто купувати кросовер, усі за та проти.