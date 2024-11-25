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Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов

25 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Рейтинг худших подержанных кроссоверов – пять моделей с плохой репутацией
2017 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Покупка подержанного кроссовера может показаться разумным способом сэкономить деньги. Но даже бренды, известные своей надежностью, такие как Honda, Toyota и Volvo, выпустили несколько моделей, которые оставили владельцев недовольными.

Об этом написал Motor Biscuit.

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2015 Honda CR-V

Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов - фото 1
Фото: motortrend.com

Владельцы часто жалуются на грубый холостой ход и чрезмерную вибрацию, связанную с 2,4-литровым двигателем и бесступенчатой коробкой передач (CVT). Также владельцы были недовольны работой кондиционера и дверных замков.

2017 Toyota RAV4

Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов - фото 2
Фото: Toyota

Водители сообщили о внезапном ненужном торможении, вызванном системой предотвращения столкновений. Эти события представляли реальную угрозу безопасности, особенно на высоких скоростях. Кроме того, у некоторых владельцев наблюдались сбои в информационно развлекательной системе, включая зависание экранов и несоответствие элементов управления. Хотя Toyota пыталась решить проблемы посредством обновлений программного обеспечения, доверие владельцев это не вернуло.

2019 Hyundai Santa Fe

Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов - фото 3
Фото: caranddriver.com

Владельцы сообщали о проблемах с двигателем: частый подозрительный стук, неожиданные остановки, которые часто объясняли неисправностью топливных форсунок. Некоторые транспортные средства также страдали от чрезмерного потребления масла. Репутация модели была еще больше запятнана жалобами на колебания трансмиссии во время ускорения.

2016 Mazda CX-5

Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов - фото 4
Фото: caranddriver.com

Водители жалуются на преждевременный выход из строя информационно-развлекательной системы, которая могла перезагружаться на середине движения или вообще не реагировать. Двигатель SkyActiv подвержен накоплению углерода, что привело к снижению производительности и более высоким затратам на техническое обслуживание. Проблемы с компонентами подвески, такие как шумные стойки, также вызывали головные боли у владельцев.

2018 Volvo XC90

Пять удивительно ненадежных подержанных кроссоверов - фото 5
Фото: caranddriver.com

Гибридный вариант, подключаемый к электросети, страдал от неисправности аккумуляторных систем. А пневматическая подвеска выходила из строя преждевременно. Также жаловались на неуклюжую информационно развлекательную систему и ненадежную навигацию.

Ранее мы представляли ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году. Также эксперты назвали шесть причин выбрать переднеприводный кроссовер.

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