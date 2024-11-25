Рейтинг найгірших вживаних кросоверів — п'ять моделей з поганою репутацією

2017 Toyota RAV4. Фото: caranddriver.com

Купівля вживаного кросовера може здатися розумним способом заощадити гроші. Але навіть бренди, відомі своєю надійністю, такі як Honda, Toyota та Volvo, випустили кілька моделей, які залишили власників незадоволеними.

Про це написав Motor Biscuit.

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2015 Honda CR-V

Фото: motortrend.com

Власники часто скаржаться на грубий холостий хід та надмірну вібрацію, пов’язану з 2,4-літровим двигуном та безступеневою коробкою передач (CVT). Хоча Honda випустила оновлення програмного забезпечення для розв'язання проблеми, багато водіїв вважають, що цих виправлень недостатньо. Також власники були невдоволені роботою кондиціонера та дверних замків.

2017 Toyota RAV4

Фото: Toyota

Водії повідомили про раптове непотрібне гальмування, викликане системою запобігання зіткненням. Ці події становили реальну загрозу безпеці, особливо на високих швидкостях. Крім того, у деяких власників спостерігалися збої в інформаційно-розважальній системі, включаючи зависання екранів та невідповідність елементів керування. Хоча Toyota намагалася розв'язати проблеми за допомогою оновлень програмного забезпечення, довіру власників це не повернуло.

2019 Hyundai Santa Fe

Фото: caranddriver.com

Власники повідомляли про проблеми з двигуном: частий підозрілий стукіт, несподівані зупинки, які часто пояснювали несправністю паливних форсунок. Деякі транспортні засоби також страждали від надмірного споживання масла. Репутація моделі була ще більше заплямована скаргами на коливання трансмісії під час прискорення.

2016 Mazda CX-5

Фото: caranddriver.com

Водії скаржаться на передчасний вихід з ладу інформаційно-розважальної системи, яка могла перезавантажуватися на середині руху або взагалі не реагувати. Двигун SkyActiv схильний до накопичення вуглецю, що призвело до зниження продуктивності та вищих витрат на технічне обслуговування. Проблеми з компонентами підвіски, такими як шумні стійки, також викликали головний біль у власників.

2018 Volvo XC90

Фото: caranddriver.com

Гібридний варіант, який підключається до електромережі, страждав від несправності акумуляторних систем. А пневматична підвіска виходила з ладу передчасно. Також скаржилися на незграбну інформаційно-розважальну систему та ненадійну навігацію.

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