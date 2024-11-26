Недооцінені кросовери 2024 року — три моделі, які варто розглянути

Mazda CX-30. Фото: mazda.ua

Сьогодні одними з найпопулярніших авто є кросовери, хоча деякі з найбільш практичних, стильних та приємних у керуванні моделей залишилися поза увагою автолюбителів. Елегантна Mazda CX-30, шикарний Volvo XC40 та бюджетний Hyundai Venue — всі ці недооцінені авто заслуговують на повторний перегляд.

Про це написав Motor Biscuit.

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Mazda CX-30

Фото: caranddriver.com

Під його елегантним дизайном прихований 2,5-літровий двигун з турбонаддувом, який видає 250 к.с. та крутний момент 434 Нм, приводячи в дію всі чотири колеса. Зручна керованість та спортивно налаштована підвіска додає ще більше задоволення від водіння. В салоні використані високоякісні матеріали.

Volvo XC40

Фото: caranddriver.com

Volvo XC40 поєднує скандинавську елегантність з практичністю кросовера. Його 2-літровий двигун із турбонаддувом та м’яка гібридна система видають пристойні 247 к.с. Інтер'єр авто оздоблений розкішними матеріалами та має необхідну кількість технологій.

Hyundai Venue

Фото: caranddriver.com

Субкомпактний кросовер коштує від 20 000 доларів, але не економить на найнеобхіднішому. У стандартну комплектацію входять 8-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay та Android Auto. А кабіна напрочуд простора для такої невеликої площі. Під капотом 1,6-літровий двигун змушує Venue витрачає лише 7,13 л на 100 км шосе. Це не найпотужніший або найрозкішніший варіант, але — розумний вибір.

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