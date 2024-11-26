Недооцінені кросовери 2024 року — три моделі, які варто розглянути

Три найбільш недооцінені кросовери 2024 року
Сьогодні одними з найпопулярніших авто є кросовери, хоча деякі з найбільш практичних, стильних та приємних у керуванні моделей залишилися поза увагою автолюбителів. Елегантна Mazda CX-30, шикарний Volvo XC40 та бюджетний Hyundai Venue — всі ці недооцінені авто заслуговують на повторний перегляд.
Про це написав Motor Biscuit.
Mazda CX-30
Під його елегантним дизайном прихований 2,5-літровий двигун з турбонаддувом, який видає 250 к.с. та крутний момент 434 Нм, приводячи в дію всі чотири колеса. Зручна керованість та спортивно налаштована підвіска додає ще більше задоволення від водіння. В салоні використані високоякісні матеріали.
Volvo XC40
Volvo XC40 поєднує скандинавську елегантність з практичністю кросовера. Його 2-літровий двигун із турбонаддувом та м’яка гібридна система видають пристойні 247 к.с. Інтер'єр авто оздоблений розкішними матеріалами та має необхідну кількість технологій.
Hyundai Venue
Субкомпактний кросовер коштує від 20 000 доларів, але не економить на найнеобхіднішому. У стандартну комплектацію входять 8-дюймовий сенсорний екран з Apple CarPlay та Android Auto. А кабіна напрочуд простора для такої невеликої площі. Під капотом 1,6-літровий двигун змушує Venue витрачає лише 7,13 л на 100 км шосе. Це не найпотужніший або найрозкішніший варіант, але — розумний вибір.
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