Коли та які вузли в авто потребують заміни — регламенти та графік

Вузли та деталі авто потребують профілактики. Фото: gomechanic.in

Своєчасне техобслуговування автомобіля забезпечує надійну роботу усіх його агрегатів та механізмів. Щоб запам'ятати, коли та які вузли потребують профілактики, потрібно прив'язати заміну розхідників до певного пробігу машини.

Про це написав Telegraf.

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10 000 км пробігу

Потрібно замінити:

моторну оливу;

масляний фільтр;

повітряний фільтр;

фільтр салону.

Мета: утримання двигуна в чистоті, запобігання засміченню системи згоряння, підвищення продуктивності авто, зменшення витрат пального.

30 000 км пробігу

Потрібно замінити:

нікелеві свічки запалювання;

гальмівну рідину;

паливний фільтр.

Мета: забезпечення стабільного запуску двигуна, зменшення ризику проблем з запалюванням, підтримання ефективності гальмівної системи.

60 000 км пробігу

Потрібно замінити:

рідину гідропідсилювача керма;

трансмісійну оливу;

ремені ГРМ з роликами;

помпу;

привідний ремінь;

охолоджувальну рідину;

іридієві або платинові свічки.

Мета: збереження робочих властивостей системи кермового управління та коробки передач.

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