Шість місць в автомобілі, де може нашкодити популярний засіб WD-40

Засіб WD-40. Фото: slashgear.com

Популярний в Україні американський аерозоль WD-40 є водовідштовхувальним засобом, що запобігає корозії. Згодом його почали застосовувати для розв'язання ледь не кожної проблеми в автомобілі, але, чи є цей препарат насправді універсальним.

Де не варто використовувати WD-40 та подібні йому препарати написав АвтоСвіт.

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Гальмівні механізми та сайлентблоки

В гальмівній системі доволі багато гумотехнічних елементів, й майже всі з них не є стійкими до хімічних речовин. Якщо WD-40 розпиляти під пильовики робочих циліндрів або на напрямні пальці супортів, то гума почне розчинятися та руйнуватися. Якщо потрібно змастити поршні гальмівних циліндрів, використовуйте гальмівну рідину. Аналогічно з сайлентблоками — звичайний мильний розчин набагато безпечніший.

Склоочисники

Коли металеві елементи двірників втрачають рухливість, їхні шарніри можна змастити WD-40. Але робити це треба обережно, щоб засіб не потрапив на гумову стрічку, а також на скло, щоб довго та нудно не видаляти потім райдужні розводи з лобового.

Салон

Дехто радить обробити WD-40 торпедо. Справді, панель миттєво засяє, але згодом на маслянисту поверхню почне активно налипати пил.

Можна заподіяти шкоду різним клейовим сполукам. Щоб уникнути появи скрипу частин панелі приладів або оббивки дверей, на заводі часто наклеюють смужки спеціального матеріалу. Але WD-40 може їх відклеїти — в салоні можуть з’явитися неприємні звуки.

Змащування WD-40 личинок дверних замків може мати неприємні наслідки. Личинки спочатку отримають колишню рухливість, але не на довго. Річ у тім, що засіб майже повністю змиває заводське мастило.

Корозія

WD-40 ніколи не замінить спеціалізовані антикорозійні засоби.

Шиномонтаж

При самостійному встановленні шини на колесо замість WD-40 краще використовувати мильний розчин.

Гумові ущільнювачі

Щоб уникнути примерзання, рекомендується заздалегідь обробити гумові ущільнювачі дверей та багажника силіконовмісним мастилом. Адже WD-40 в цій ситуації може лише нашкодити — гума, як вже зазначалося, під його дією починає розчинятися та руйнуватися.

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