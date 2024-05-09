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Чому автомобіль може загорітися — що робити у разі пожежі

9 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як уникнути пожежі в автомобілі — причини загоряння, що робити водію
Пожежні тушать авто. Фото: auto.howstuffworks.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Пожежі в автомобілях зазвичай не виникають через дефект виробника. До трагічної події призводить ланцюжок обставин, які автовласник може та має попередити.

Про це написав MotorBiscuit.

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  1. Погане обслуговування автомобіля. Під капотом машини гримуча суміш тепла, пального, оливи та дротів. Достатньо, щоб всі механізми та агрегати просто працювали як годиться.
  2. Аварія. Раптовий та сильний удар може пошкодити паливопроводи, а поєднання тепла та пального є небезпечною сумішшю.
  3. Перегрів. Надмірне нагрівання двигуна або каталітичного нейтралізатора може стати небезпечним.
  4. Збій електричної системи. Позаяк все більше автомобілів покладаються на електрику для живлення, ризик пожеж зростає, і вони не обмежуються лише простором під капотом.

Ознаки потенційної пожежі

  • Часто перегоряють запобіжники.
  • Витік масла або рідини під автомобіль.
  • Пошкоджені проводи або шланги.
  • Швидкі коливання рівня пального або масла.
  • Високі температури двигуна.
  • Занадто гучна вихлопна система.
  • Запах горілого масла.
  • Дим або солодкий запах охолоджувальних рідин.

Що робити, коли загорівся автомобіль

  • Зупиніться, вимкніть запалювання при перших ознаках біди. Якщо можливо, від’їжджайте якомога далі від інших автомобілів та будівель.
  • Виведіть усіх з автомобіля та відійдіть від нього якнайдалі. Не повертайтеся за особистими речами та не перевіряйте вогонь під капотом. Піднятий капот додасть притоку кисню в полум'я, і воно розгориться ще сильніше.
  • Якщо вогонь невеликий, можна спробувати загасити пожежу в авто з ДВЗ самостійно. Але автомобільного вогнегасника вистачає лише на кілька секунд.
  • В жодному разі не намагайтеся самостійно загасити електромобіль.
  • Навіть якщо вдалося загасити пожежу, не заводьте автомобіль. Одразу везіть авто на евакуаторі до СТО.
  • У будь-якому разі краще одразу зателефонувати в пожежну.
  • Попередьте інших водіїв, щоб вони уникали наближення до вашого авто, якщо можете зробити це безпечно.

Раніше ми писали, що має зробити кожний водій у травні для підготовки авто до літніх доріг. Також експерти розвінчали десять поширених міфів про ремінь безпеки в авто.

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