Як уникнути пожежі в автомобілі — причини загоряння, що робити водію

Чому автомобіль може загорітися — що робити у разі пожежі
9 травня 2024 17:45
Пожежні тушать авто. Фото: auto.howstuffworks.com
Пожежі в автомобілях зазвичай не виникають через дефект виробника. До трагічної події призводить ланцюжок обставин, які автовласник може та має попередити.
Про це написав MotorBiscuit.
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- Погане обслуговування автомобіля. Під капотом машини гримуча суміш тепла, пального, оливи та дротів. Достатньо, щоб всі механізми та агрегати просто працювали як годиться.
- Аварія. Раптовий та сильний удар може пошкодити паливопроводи, а поєднання тепла та пального є небезпечною сумішшю.
- Перегрів. Надмірне нагрівання двигуна або каталітичного нейтралізатора може стати небезпечним.
- Збій електричної системи. Позаяк все більше автомобілів покладаються на електрику для живлення, ризик пожеж зростає, і вони не обмежуються лише простором під капотом.
Ознаки потенційної пожежі
- Часто перегоряють запобіжники.
- Витік масла або рідини під автомобіль.
- Пошкоджені проводи або шланги.
- Швидкі коливання рівня пального або масла.
- Високі температури двигуна.
- Занадто гучна вихлопна система.
- Запах горілого масла.
- Дим або солодкий запах охолоджувальних рідин.
Що робити, коли загорівся автомобіль
- Зупиніться, вимкніть запалювання при перших ознаках біди. Якщо можливо, від’їжджайте якомога далі від інших автомобілів та будівель.
- Виведіть усіх з автомобіля та відійдіть від нього якнайдалі. Не повертайтеся за особистими речами та не перевіряйте вогонь під капотом. Піднятий капот додасть притоку кисню в полум'я, і воно розгориться ще сильніше.
- Якщо вогонь невеликий, можна спробувати загасити пожежу в авто з ДВЗ самостійно. Але автомобільного вогнегасника вистачає лише на кілька секунд.
- В жодному разі не намагайтеся самостійно загасити електромобіль.
- Навіть якщо вдалося загасити пожежу, не заводьте автомобіль. Одразу везіть авто на евакуаторі до СТО.
- У будь-якому разі краще одразу зателефонувати в пожежну.
- Попередьте інших водіїв, щоб вони уникали наближення до вашого авто, якщо можете зробити це безпечно.
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