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Почему автомобиль может загореться — что делать в случае пожара

9 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как избежать пожара в автомобиле — причины возгорания, что делать водителю
Пожарные тушат авто. Фото: auto.howstuffworks.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Пожары в автомобилях обычно не возникают из-за дефекта производителя. К трагическому событию приводит цепочка обстоятельств, которую автовладелец может и должен предотвратить.

Об этом написал MotorBiscuit.

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Четыре главных причины пожаров в авто

  1. Плохое обслуживание автомобиля. Под капотом машины находится гремучая смесь тепла, топлива, масла и проводов. Достаточно, чтобы все механизмы и агрегаты просто работали, как полагается.
  2. Авария. Внезапный и сильный удар может повредить топливопровод, а сочетание тепла и топлива является опасной смесью.
  3. Перегрев. Чрезмерный нагрев двигателя или каталитического нейтрализатора может стать опасным.
  4. Сбой электрической системы. Поскольку все больше автомобилей полагаются на электричество, риск пожаров растет, и они не ограничиваются только пространством под капотом.

Признаки потенциального пожара

  • Часто перегорают предохранители.
  • Утечка масла или жидкости под автомобиль.
  • Повреждены провода или шланги.
  • Быстрые колебания уровня топлива или масла.
  • Высокая температура двигателя.
  • Слишком громкая выхлопная система.
  • Запах горелого масла.
  • Дым или сладкий запах охлаждающих жидкостей.

Что делать, когда загорелся автомобиль

  • Остановитесь, выключите зажигание при первых признаках бедствия. Если возможно, отъезжайте подальше от других автомобилей и зданий.
  • Выведите всех из автомобиля и отойдите от него подальше. Не возвращайтесь за личными вещами и не проверяйте огонь под капотом. Поднятый капот добавит приток кислорода в пламя и оно разгорится еще сильнее.
  • Если огонь небольшой можно попытаться потушить пожар в автомобиле с ДВС самостоятельно. Но автомобильного огнетушителя хватает всего на несколько секунд.
  • Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно потушить электромобиль.
  • Даже если удалось потушить пожар, не заводите автомобиль. Сразу везите авто на эвакуаторе в СТО.
  • Во любом случае, лучше сразу позвонить в пожарную.
  • Предупредите других водителей, чтобы они избегали приближения к автомобилю, если можете сделать это безопасно.

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