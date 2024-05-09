Как избежать пожара в автомобиле — причины возгорания, что делать водителю

Пожарные тушат авто. Фото: auto.howstuffworks.com

Пожары в автомобилях обычно не возникают из-за дефекта производителя. К трагическому событию приводит цепочка обстоятельств, которую автовладелец может и должен предотвратить.

Об этом написал MotorBiscuit.

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Плохое обслуживание автомобиля. Под капотом машины находится гремучая смесь тепла, топлива, масла и проводов. Достаточно, чтобы все механизмы и агрегаты просто работали, как полагается. Авария. Внезапный и сильный удар может повредить топливопровод, а сочетание тепла и топлива является опасной смесью. Перегрев. Чрезмерный нагрев двигателя или каталитического нейтрализатора может стать опасным. Сбой электрической системы. Поскольку все больше автомобилей полагаются на электричество, риск пожаров растет, и они не ограничиваются только пространством под капотом.

Признаки потенциального пожара

Часто перегорают предохранители.

Утечка масла или жидкости под автомобиль.

Повреждены провода или шланги.

Быстрые колебания уровня топлива или масла.

Высокая температура двигателя.

Слишком громкая выхлопная система.

Запах горелого масла.

Дым или сладкий запах охлаждающих жидкостей.

Что делать, когда загорелся автомобиль

Остановитесь, выключите зажигание при первых признаках бедствия. Если возможно, отъезжайте подальше от других автомобилей и зданий.

Выведите всех из автомобиля и отойдите от него подальше. Не возвращайтесь за личными вещами и не проверяйте огонь под капотом. Поднятый капот добавит приток кислорода в пламя и оно разгорится еще сильнее.

Если огонь небольшой можно попытаться потушить пожар в автомобиле с ДВС самостоятельно. Но автомобильного огнетушителя хватает всего на несколько секунд.

Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно потушить электромобиль.

Даже если удалось потушить пожар, не заводите автомобиль. Сразу везите авто на эвакуаторе в СТО.

Во любом случае, лучше сразу позвонить в пожарную.

Предупредите других водителей, чтобы они избегали приближения к автомобилю, если можете сделать это безопасно.

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