Как избежать пожара в автомобиле — причины возгорания, что делать водителю

Почему автомобиль может загореться — что делать в случае пожара
9 мая 2024 17:45
Пожарные тушат авто. Фото: auto.howstuffworks.com
Пожары в автомобилях обычно не возникают из-за дефекта производителя. К трагическому событию приводит цепочка обстоятельств, которую автовладелец может и должен предотвратить.
Об этом написал MotorBiscuit.
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Четыре главных причины пожаров в авто
- Плохое обслуживание автомобиля. Под капотом машины находится гремучая смесь тепла, топлива, масла и проводов. Достаточно, чтобы все механизмы и агрегаты просто работали, как полагается.
- Авария. Внезапный и сильный удар может повредить топливопровод, а сочетание тепла и топлива является опасной смесью.
- Перегрев. Чрезмерный нагрев двигателя или каталитического нейтрализатора может стать опасным.
- Сбой электрической системы. Поскольку все больше автомобилей полагаются на электричество, риск пожаров растет, и они не ограничиваются только пространством под капотом.
Признаки потенциального пожара
- Часто перегорают предохранители.
- Утечка масла или жидкости под автомобиль.
- Повреждены провода или шланги.
- Быстрые колебания уровня топлива или масла.
- Высокая температура двигателя.
- Слишком громкая выхлопная система.
- Запах горелого масла.
- Дым или сладкий запах охлаждающих жидкостей.
Что делать, когда загорелся автомобиль
- Остановитесь, выключите зажигание при первых признаках бедствия. Если возможно, отъезжайте подальше от других автомобилей и зданий.
- Выведите всех из автомобиля и отойдите от него подальше. Не возвращайтесь за личными вещами и не проверяйте огонь под капотом. Поднятый капот добавит приток кислорода в пламя и оно разгорится еще сильнее.
- Если огонь небольшой можно попытаться потушить пожар в автомобиле с ДВС самостоятельно. Но автомобильного огнетушителя хватает всего на несколько секунд.
- Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно потушить электромобиль.
- Даже если удалось потушить пожар, не заводите автомобиль. Сразу везите авто на эвакуаторе в СТО.
- Во любом случае, лучше сразу позвонить в пожарную.
- Предупредите других водителей, чтобы они избегали приближения к автомобилю, если можете сделать это безопасно.
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