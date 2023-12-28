Пожарная опасность: что надежнее — электромобиль, гибрид или ДВС

Пожар может возникнуть на автомобиле с любым типом силовой установки. Фото: warpnews.org

Несмотря на установившийся общественный стереотип, взрывоопасность электромобилей сильно преувеличена. Статистка неумолима, количество возгораний электрокаров нельзя даже приблизительно сравнить с аналогичными чрезвычайными ситуациями с участием ДВС, а особенно гибридов.

Об этом написала Avtosota.

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По данным Autoinsuranceez, в 2021 году на 100 тыс. проданных электромобилей приходилось около 25 пожаров. Для сравнения, на 100 тыс. авто из ДВС приходится 1,5 тыс. пожаров, на гибриды — 3,5 тыс.

По информации Шведского агентства по чрезвычайным ситуациям, в 2018-2022 годах зафиксировано только 29 пожаров электромобилей в стране, где в среднем ежегодно возникает 3,4 тыс. возгораний транспортных средств.

Почему электрокары и ДВС загораются

Из-за перегрева батареи, поскольку многие электромобили полагаются на воздушное охлаждение вместо сложной системы терморегуляции в защитном корпусе аккумулятора.

Из-за повреждения батареи электрокара в результате столкновения, что приводит к тепловому удару.

Возгорание ДВС чаще всего вызвано утечками топливной системы и неисправностями электроники.

Почему погасить авто с ДВС проще

Температура горения электромобиля составляет около 2700 °C, ДВС — 815 °C.

Для тушения пожара электромобиля требуется более 100 тыс. л воды, для ДВС — всего несколько тысяч литров.

Пожарные во время тушения электрокара должны принимать дополнительные меры. предосторожности, чтобы избежать поражения электрическим током.

Пожары на электромобилях могут длиться часами.

Пожар в электрокаре может вспыхнуть снова, иногда спустя несколько недель после аварии.

Ранее ученые обнаружили один серьезный недостаток электромобилей. Также эксперты назвали десять главных проблем гибридных автомобилей.