Пожежна небезпека: що надійніше — електромобіль, гібрид або ДВЗ

Електромобілі, гібриди та авто з ДВЗ — які машини мають вищу пожежну небезпеку
Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.
Про це написала Avtosota.
За даними Autoinsuranceez, у 2021 році на 100 тис. проданих електромобілів припадало близько 25 пожеж. Для порівняння, на 100 тис. авто з ДВЗ припадає 1,5 тис. пожеж, на гібриди — 3,5 тис.
За інформацією Шведського агентства з надзвичайних ситуацій, у 2018-2022 роках зафіксовано лише 29 пожеж електромобілів в країні, де в середньому щорічно виникає 3400 загорянь транспортних засобів.
Чому електрокари та ДВЗ загораються
- Через перегрів батареї, позаяк багато електромобілів покладаються на повітряне охолодження замість складної системи терморегуляції в захисному корпусі акумулятора.
- Через пошкодження батареї електрокара в результаті зіткнення, що призводить до теплового удару.
- Загоряння ДВЗ найчастіше спричинені витоками паливної системи та несправностями електрики.
Чому погасити авто з ДВЗ простіше
- Температура горіння електромобіля становить близько 2700 °C, ДВЗ — 815 °C.
- Для гасіння пожежі електромобіля потрібно понад 100 тис. л води, для ДВЗ — лише кілька тисяч літрів.
- Пожежники під час гасіння електрокара повинні вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Пожежі на електромобілях можуть тривати годинами.
- Пожежа в електрокарі може спалахнути знову, іноді через кілька тижнів після аварії.
Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.
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