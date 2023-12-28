Пожежна небезпека: що надійніше — електромобіль, гібрид або ДВЗ

Пожежа може виникнути на автомобілі з будь-яким типом силової установки. Фото: warpnews.org

Попри усталений суспільний стереотип, вибухонебезпечність електромобілів сильно перебільшена. Статистка невблаганна, кількість загорянь електрокарів не можна навіть приблизно порівняти з аналогічними надзвичайними ситуаціями за участю ДВЗ, а особливо гібридів.

Про це написала Avtosota.

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За даними Autoinsuranceez, у 2021 році на 100 тис. проданих електромобілів припадало близько 25 пожеж. Для порівняння, на 100 тис. авто з ДВЗ припадає 1,5 тис. пожеж, на гібриди — 3,5 тис.

За інформацією Шведського агентства з надзвичайних ситуацій, у 2018-2022 роках зафіксовано лише 29 пожеж електромобілів в країні, де в середньому щорічно виникає 3400 загорянь транспортних засобів.

Чому електрокари та ДВЗ загораються

Через перегрів батареї, позаяк багато електромобілів покладаються на повітряне охолодження замість складної системи терморегуляції в захисному корпусі акумулятора.

Через пошкодження батареї електрокара в результаті зіткнення, що призводить до теплового удару.

Загоряння ДВЗ найчастіше спричинені витоками паливної системи та несправностями електрики.

Чому погасити авто з ДВЗ простіше

Температура горіння електромобіля становить близько 2700 °C, ДВЗ — 815 °C.

Для гасіння пожежі електромобіля потрібно понад 100 тис. л води, для ДВЗ — лише кілька тисяч літрів.

Пожежники під час гасіння електрокара повинні вживати додаткових заходів обережності, щоб уникнути ураження електричним струмом.

Пожежі на електромобілях можуть тривати годинами.

Пожежа в електрокарі може спалахнути знову, іноді через кілька тижнів після аварії.

Раніше вчені виявили один серйозний недолік електромобілів. Також експерти назвали десять головних проблем гібридних автомобілів.