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Что должен сделать каждый водитель в мае для подготовки авто к летним дорогам

3 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Контрольный список по уходу за машиной в мае — готовим авто к лету
Проверка авто. Фото: jagran.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

К началу летнего сезона водитель должен готовить автомобиль уже в мае. Нужно проверить семь основных систем машины, чтобы потом не испытывать неприятностей на дороге.

Об этом написал ААА.

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1. Шины

Осмотрите все четыре шины и запасное колесо. Ищите порезы, углубления или выпячивания боковины.

Проверьте давление в шинах, когда автомобиль стоит на холостом ходу и прохладные покрышки. При необходимости накачайте шины до рекомендованного изготовителем авто давлению.

2. Тормоза

Если вы слышите скрежет или ощущаете вибрацию при нажатии на тормоза, отправьте машину на станцию техобслуживания.

Специалист проверит тормозную систему на наличие утечек жидкости, а также колодки, роторы и барабаны.

3. Аккумулятор

Убедитесь, что кабельные соединения чистые и затянутые, проверьте надежность креплений. Определите в сервисе остаточную емкость батареи.

4. Моторное масло и другие жидкости

Убедитесь, что уровни моторного масла, охлаждающей, тормозной, трансмиссионной жидкостей и жидкости гидроусилителя руля находятся на должном уровне для безопасной эксплуатации автомобиля.

5. Стеклоочистители

Если стеклоочистители оставляют полосы или не тщательно очищают лобовое стекло, замените щетки.

Наполните бачок стеклоомывателя жидкостью, предназначенной для удаления насекомых и другого мусора.

Проверьте правильность распыления форсунок.

6. Ремни и шланги

Все усиленные резиновые приводные ремни нужно заменить, если они имеют трещины, вздутие или износ.

Проверьте и замените изношенные, ломкие, выпуклые или чрезмерно мягкие радиаторные шланги.

Посмотрите, нет ли утечек вокруг зажимов шлангов, а также на радиаторе и водяном насосе.

7. Кондиционер

Произведите тест-драйв с включенным кондиционером. Если вы заметите понижение мощности охлаждения, поезжайте на диагностику в автосервис. Также проверьте и при необходимости замените салонный фильтр.

Ранее мы писали, почему весной и летом лучше ездить в автомобиле с закрытыми окнами. Также рассказывали о трех способах обнаружить износ тормозных колодок, не снимая колес с машины.

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