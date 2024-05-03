Контрольний список по догляду за машиною в травні — готуємо авто до літа

Перевірка авто. Фото: jagran.com

До початку літнього сезону водій має готувати автомобіль вже в травні. Потрібно перевірити сім основних систем машини, щоб потім не мати неприємностей на дорозі.

Про це написав ААА.

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1. Шини

Огляньте всі чотири шини, а також запасне колесо. Шукайте порізи, поглиблення або випинання боковини.

Перевірте тиск в шинах, коли автомобіль стоїть на холостому ходу й покришки прохолодні. За необхідності накачайте шини до рекомендованого виробником авто тиску.

2. Гальма

Якщо ви чуєте скрегіт або відчуваєте вібрацію при натисканні на гальма, відправте машину на станцію техобслуговування для перевірки.

Спеціаліст перевірить гальмівну систему на наявність витоків рідини, а також колодки, ротори та барабани.

3. Акумулятор

Переконайтеся, що кабельні з'єднання чисті та затягнуті, перевірте надійність кріплень. Визначить в сервісі залишкову місткість батареї.

4. Моторна олива та інші рідини

Переконайтеся, що рівні моторної оливи, охолоджувальної, гальмівної, трансмісійної рідин та рідини гідропідсилювача керма знаходиться на належному рівні для безпечної експлуатації автомобіля.

5. Склоочисники

Якщо склоочисники залишають смуги або не очищають ретельно лобове скло, замініть щітки.

Наповніть бачок омивача скла рідиною, призначеною для видалення комах та іншого сміття.

Перевірте, чи належним чином розпилюють форсунки.

6. Ремені та шланги

Усі посилені гумові привідні ремені потрібно замінити, якщо вони мають тріщини, здуття або зношеність.

Перевірте та замініть зношені, ламкі, випуклі або надмірно м'які шланги радіатора.

Подивіться, чи немає витоків навколо затискачів шлангів, а також на радіаторі та водяній помпі.

7. Кондиціонер

Проведіть тест-драйв з увімкненим кондиціонером. Якщо ви помітите зниження потужності охолодження, поїдьте на діагностику в автосервіс. Також перевірте та за потреби замініть салонний фільтр.

Раніше ми писали, чому навесні та влітку краще їздити в автомобілі з закритими вікнами. Також розповідали про три способи виявити знос гальмівних колодок, не знімаючи коліс з машини.