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Эксперты объяснили, как водителям не следует использовать популярное средство WD-40

13 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Шесть мест в автомобиле, где может навредить популярное средство WD-40
Средство WD-40. Фото: slashgear.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Популярный в Украине американский аэрозоль WD-40 является водоотталкивающим средством, предотвращающим коррозию. Впоследствии его начали применять для решения едва ли не каждой проблемы в автомобиле, но является ли этот препарат действительно универсальным.

Где не стоит использовать WD-40 и подобные препараты написал АвтоСвіт.

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Тормозные механизмы и сайлентблоки

В тормозной системе достаточно много резинотехнических элементов, и почти все из них не устойчивы к химическим веществам. Если распылять WD-40 под пыльники рабочих цилиндров или на направляющие пальцы суппортов, то резина начнет растворяться и разрушаться. Если нужно смазать поршни тормозных цилиндров, используйте тормозную жидкость. Аналогично с сайлентблоками — обычный мыльный раствор гораздо безопаснее.

Стеклоочистители

Когда металлические элементы дворников теряют подвижность, их шарниры можно смазать WD-40. Но делать это нужно осторожно, чтобы средство не попало на резиновую ленту, а также на стекло, чтобы долго и нудно не удалять потом радужные разводы с лобового.

Салон

Некоторые советуют обработать WD-40 торпедо. Действительно, панель мгновенно засияет, но впоследствии на маслянистую поверхность начнет активно налипать пыль.

Можно причинить вред разным клеевым соединениям. Чтобы избежать появления скрипа частей приборной панели или обивки дверей, на заводе часто наклеивают полоски специального материала. Но WD-40 может их отклеить — в салоне могут появиться неприятные звуки.

Смазка WD-40 личинок дверных замков может привести к неприятным последствиям. Личинки сначала получат былую подвижность, но недолго. Дело в том, что средство почти полностью смывает заводскую смазку.

Коррозия

WD-40 никогда не заменит специализированные антикоррозионные средства.

Шиномонтаж

При самостоятельной установке шины на колесо вместо WD-40 лучше использовать мыльный раствор.

Резиновые уплотнители

Чтобы избежать примерзания, рекомендуется предварительно обработать резиновые уплотнители двери и багажника силиконсодержащей смазкой. Ведь WD-40 в этой ситуации может только навредить — резина, как уже отмечалось, под его действием начинает растворяться и разрушаться.

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