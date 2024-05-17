Когда и какие узлы в авто нуждаются в замене — регламенты и график

Когда в автомобиле необходимо менять расходные материалы — точный график
Своевременное техобслуживание автомобиля обеспечивает надежную работу всех агрегатов и механизмов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к определенному пробегу машины.
Об этом написал Telegraf.
10 000 км пробега
Нужно заменить:
- моторное масло;
- масляный фильтр;
- воздушный фильтр;
- фильтр салона.
Цель: содержание двигателя в чистоте, предотвращение засорения системы сгорания, повышение производительности авто, уменьшение расхода топлива.
30 000 км пробега
Нужно заменить:
- никелевые свечи зажигания;
- тормозную жидкость;
- топливный фильтр.
Цель: обеспечение стабильного запуска двигателя, уменьшение риска проблем с зажиганием, поддержание эффективности тормозной системы.
60 000 км пробега
Нужно заменить:
- жидкость гидроусилителя руля;
- трансмиссионное масло;
- ремни ГРМ с роликами;
- помпу;
- приводной ремень;
- охлаждающую жидкость;
- иридиевые или платиновые свечи.
Цель: сохранение рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.
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