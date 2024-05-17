Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Когда в автомобиле необходимо менять расходные материалы — точный график arrow

Когда в автомобиле необходимо менять расходные материалы — точный график

17 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Когда и какие узлы в авто нуждаются в замене — регламенты и график
Узлы и детали авто нуждаются в профилактике. Фото: gomechanic.in
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Своевременное техобслуживание автомобиля обеспечивает надежную работу всех агрегатов и механизмов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к определенному пробегу машины.

Об этом написал Telegraf.

Читайте также:

10 000 км пробега

Нужно заменить:

  • моторное масло;
  • масляный фильтр;
  • воздушный фильтр;
  • фильтр салона.

Цель: содержание двигателя в чистоте, предотвращение засорения системы сгорания, повышение производительности авто, уменьшение расхода топлива.

30 000 км пробега

Нужно заменить:

  • никелевые свечи зажигания;
  • тормозную жидкость;
  • топливный фильтр.

Цель: обеспечение стабильного запуска двигателя, уменьшение риска проблем с зажиганием, поддержание эффективности тормозной системы.

60 000 км пробега

Нужно заменить:

  • жидкость гидроусилителя руля;
  • трансмиссионное масло;
  • ремни ГРМ с роликами;
  • помпу;
  • приводной ремень;
  • охлаждающую жидкость;
  • иридиевые или платиновые свечи.

Цель: сохранение рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.

Ранее мы писали, в каких случаях круиз-контроль помогает сэкономить топливо. Также рассказывали о трех улучшениях, которые не пойдут на пользу автомобилю.

ремонт
авто
лайфхаки
советы
автомобиль

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников