Когда и какие узлы в авто нуждаются в замене — регламенты и график

Узлы и детали авто нуждаются в профилактике. Фото: gomechanic.in

Своевременное техобслуживание автомобиля обеспечивает надежную работу всех агрегатов и механизмов. Чтобы запомнить, когда и какие узлы нуждаются в профилактике, нужно привязать замену расходников к определенному пробегу машины.

Об этом написал Telegraf.

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10 000 км пробега

Нужно заменить:

моторное масло;

масляный фильтр;

воздушный фильтр;

фильтр салона.

Цель: содержание двигателя в чистоте, предотвращение засорения системы сгорания, повышение производительности авто, уменьшение расхода топлива.

30 000 км пробега

Нужно заменить:

никелевые свечи зажигания;

тормозную жидкость;

топливный фильтр.

Цель: обеспечение стабильного запуска двигателя, уменьшение риска проблем с зажиганием, поддержание эффективности тормозной системы.

60 000 км пробега

Нужно заменить:

жидкость гидроусилителя руля;

трансмиссионное масло;

ремни ГРМ с роликами;

помпу;

приводной ремень;

охлаждающую жидкость;

иридиевые или платиновые свечи.

Цель: сохранение рабочих свойств системы рулевого управления и коробки передач.

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