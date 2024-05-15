Как улучшения могут испортить автомобиль — чего нужно избегать

Три улучшения, которые не пойдут на пользу авто — каких советов следует избегать
Как известно, лучше враг хорошего. Поэтому когда опытные водители советуют значительно улучшить ваш автомобиль, стоит хорошо подумать, как это повлияет на машину.
Об этом написал АвтоСвіт.
Не портите масло и горючее присадками
Ни один изготовитель автомобилей, горючего или масла не рекомендуют добавлять к своим продуктам какие-либо присадки.
Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления накопившейся воды в топливном баке или при устранении негативных последствий от использования низкооктанового топлива.
Но в ситуации, когда просто хочется улучшить что-нибудь, нужно десять раз подумать.
Не мойте двигатель
В современном двигателе много мест, которые боятся воды: генератор, стартер, датчики системы управления двигателем, блоки системы управления двигателем и автоматической коробкой передач.
Загонять лишний раз воду под давлением в любые агрегаты просто вредно.
Поэтому мойку двигателя лучше доверить специалистам, которые избегут попадания воды в уязвимые места.
Не меняйте штатные лампочки
Лампочки, обещающие улучшение на 30% или другие значительные показатели, часто не достигают ожидаемого эффекта. Обычно такие обещания касаются незначительного улучшения светового потока в небольших областях. К тому же такие лампочки могут иметь более короткий срок службы.
Рекомендуется устанавливать обычные лампочки и менять их парами для равномерного освещения.
Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.
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