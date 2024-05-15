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Три улучшения, которые не пойдут на пользу авто — каких советов следует избегать

15 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как улучшения могут испортить автомобиль — чего нужно избегать
Совершенствование автомобиля. Фото: pymnts.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Как известно, лучше враг хорошего. Поэтому когда опытные водители советуют значительно улучшить ваш автомобиль, стоит хорошо подумать, как это повлияет на машину.

Об этом написал АвтоСвіт.

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Не портите масло и горючее присадками

Ни один изготовитель автомобилей, горючего или масла не рекомендуют добавлять к своим продуктам какие-либо присадки.

Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления накопившейся воды в топливном баке или при устранении негативных последствий от использования низкооктанового топлива.

Но в ситуации, когда просто хочется улучшить что-нибудь, нужно десять раз подумать.

Не мойте двигатель

В современном двигателе много мест, которые боятся воды: генератор, стартер, датчики системы управления двигателем, блоки системы управления двигателем и автоматической коробкой передач.

Загонять лишний раз воду под давлением в любые агрегаты просто вредно.

Поэтому мойку двигателя лучше доверить специалистам, которые избегут попадания воды в уязвимые места.

Не меняйте штатные лампочки

Лампочки, обещающие улучшение на 30% или другие значительные показатели, часто не достигают ожидаемого эффекта. Обычно такие обещания касаются незначительного улучшения светового потока в небольших областях. К тому же такие лампочки могут иметь более короткий срок службы.

Рекомендуется устанавливать обычные лампочки и менять их парами для равномерного освещения.

Ранее мы писали о главных недостатках механической коробки передач. Также эксперты называли типичные ошибки, из-за которых водители портят коробку передач авто.

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