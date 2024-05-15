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Три покращення, що не підуть на користь авто — яких порад варто уникати

15 травня 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як покращення можуть зіпсувати автомобіль – чого потрібно уникати
Вдосконалення автомобіля. Фото: pymnts.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Як відомо, краще є ворог гарного. Тому, коли досвідчені водії радять значно покращити ваш автомобіль, варто добре подумати, як це вплине на машину.

Про це написав АвтоСвіт.

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Не псуйте оливу та пальне присадками

Жоден виробник автомобілів, пального або оливи не рекомендують додавати до своїх продуктів будь-які присадки.

Єдині випадки, коли може знадобитися додавання чого-небудь, виникають при необхідності видалення накопиченої води в паливному баку або при усуненні негативних наслідків від використання низькооктанового пального.

Але в ситуації, коли просто хочеться покращити щось, потрібно десять разів подумати.

Не мийте двигун

В сучасному двигуні надто багато місць, які бояться води: генератор, стартер, датчики системи керування двигуном, блоки системи керування двигуном та автоматичною коробкою передач.

Заганяти зайвий раз воду під тиском до будь-яких агрегатів просто шкідливо.

Тому миття двигуна краще довірити фахівцям, які уникнуть потрапляння води до вразливих місць.

Не міняйте штатні лампочки

Лампочки, які обіцяють покращення на 30% або інші значні показники, часто не досягають очікуваного ефекту. Зазвичай такі обіцянки стосуються лише незначного поліпшення світлового потоку в невеликих областях. До того ж такі лампочки можуть мати коротший термін служби.

Рекомендується встановлювати звичайні лампочки та міняти їх парами для рівномірного освітлення.

Раніше ми писали про головні недоліки механічної коробки передач. Також експерти називали типові помилки, через які водії псують коробку передач авто.

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