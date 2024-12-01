Лучшие 12 автомобилей 2025 года — советы от автоэкспертов

Honda Accord и Toyota Camry. Фото: motortrend.com

Если планируете на 2025 год покупку автомобиля на свой бюджет, стоит сначала посоветоваться с людьми, которые могли наблюдать за множеством машин. Рассмотрим самые лучшие варианты с помощью специалистов.

GOBankingRates пообщался с механиком компании JustAnswer Крисом Пайлом и экспертом carVertical Эвалдасом Забитисом, чтобы узнать, какие автомобили следует покупать в следующем году.

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Honda Accord и Toyota Camry

"Они были одними из лучших автомобилей на дороге и остаются такими по сей день. Большинство владеющих одним покупают потом такую же новую модель, ведь опыт владения был хорошим", — сказал Пайл.

Стартовая цена Honda Accord 2025 составляет 29 390 долларов, а Toyota Camry 2025 (гибридная) — 29 535 долларов.

Hyundai Sonata и Kia K5

"Авто, возможно, не самые тихие и не самые плавные, но справляются со своей работой и редко посещают СТО", — прокомментировал Пайл.

Hyundai Sonata 2025 года выпуска стартует от 27 800 долларов, а Kia K5 2025 — от 28 145 долларов.

Ford F-150 и Ford Super Duty

Пикапы стоят дороже, чем меньшие автомобили в этом списке.

Стартовая цена F-150 2025 года составляет 39 245 долларов, а Ford Super Duty 2025 года — 47 295 долларов.

Chevrolet Suburban и Ford Expedition

"Собирайте всю свою большую семью, загружайте лодку или автофургон. Проведите время весело. Эти большие внедорожники создают воспоминания", — подчеркнул Пайл.

Стартовая цена Chevrolet Suburban 2025 года составляет 63 495 долларов, а Ford Expedition — 63 695 долларов.

Mazda 3

"С момента запуска в 2019 году это был отличный компактный автомобиль, но с устранением всех слабых мест и расширением вариаций силовых агрегатов за последние годы, сегодня он даже лучше", — сказал Забитис.

Начальная цена за модель 2025 года — 25 000 долларов.

Subaru Legacy

"Subaru Legacy — это семейный автомобиль, оснащенный фантастической системой полного привода и комфортным салоном для любых путешествий", — пояснил Забитис.

Стартовая цена модели 2025 года — 26 065 долларов.

Toyota RAV4 Hybrid

"RAV4 удобен, практичен и может справиться со всем, что на него бросят. В общем, гибридный автомобиль — это большой шаг вперед", — отметил Забитис.

Примерная начальная цена модели 2025 года составляет 34 000 долларов.

Kia K4

"Он заменит Kia Forte, предлагая более элегантный дизайн, несколько скромных четырехцилиндровых двигателей и хороший салон", — подытожил Забитис.

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