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ТОП-12 авто, які рекомендують автоексперти у 2025 році

1 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращі 12 автомобілів 2025 року — поради від автоекспертів
Honda Accord та Toyota Camry. Фото: motortrend.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Якщо плануєте на 2025 рік купівлю автомобіля на свій бюджет, варто спочатку порадитися з людьми, які мали нагоду спостерігати за безліччю машин. Розглянемо найкращі варіанти за допомогою фахівців.

GOBankingRates поспілкувався з механіком компанії JustAnswer Крісом Пайлом та експертом carVertical Евалдасом Забітісом, щоб дізнатися, які автомобілі варто купувати наступного року.

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Honda Accord та Toyota Camry

"Вони були одними з найкращих автомобілів на дорозі та залишаються такими донині. Більшість тих, хто володіє одним, купують потім таку саму новішу модель, адже досвід володіння був гарним", — сказав Пайл.

  • Стартова ціна Honda Accord 2025 року становить 29 390 доларів, а Toyota Camry 2025 року (гібридна) — 29 535 доларів.

Hyundai Sonata та Kia K5

"Авто, можливо, не найтихіші й не найплавніші, але справляються зі своєю роботою й рідко відвідують СТО", — прокоментував Пайл. 

  • Hyundai Sonata 2025 року випуску стартує від 27 800 доларів, а Kia K5 2025 — від 28 145 доларів.

Ford F-150 та Ford Super Duty

Пікапи коштують дорожче, ніж менші авто в цьому списку.

  • Стартова ціна F-150 2025 року становить 39 245 доларів, а Ford Super Duty 2025 року — 47 295 доларів.

Chevrolet Suburban та Ford Expedition

"Збирайте усю свою велику родину, завантажуйте човен або автофургон. Проведіть час весело. Ці великі позашляховики створюють спогади", — підкреслив Пайл.

  • Стартова ціна Chevrolet Suburban 2025 року становить 63 495 доларів, а Ford Expedition — 63 695 доларів.

Mazda 3

"З моменту запуску у 2019 році це був чудовий компактний автомобіль, але з усуненням усіх слабких місць та розширенням варіацій силових агрегатів за останні роки, сьогодні він навіть кращий", — сказав Забітіс.

  • Початкова ціна за модель 2025 року — 25 000 доларів.

Subaru Legacy

"Subaru Legacy — це сімейний автомобіль, оснащений фантастичною системою повного приводу та комфортним салоном для будь-яких подорожей", — пояснив Забітіс.

  • Стартова ціна моделі 2025 року — 26 065 доларів.

Toyota RAV4 Hybrid

"RAV4 зручний, практичний й може впоратися з усім, що на нього кинуть. Загалом, гібридний автомобіль — це великий крок вперед", — зазначив Забітіс.

  • Орієнтовна початкова ціна моделі 2025 року становить 34 000 доларів.

Kia K4

"Він замінить Kia Forte, пропонуючи елегантніший дизайн, кілька скромних чотирициліндрових двигунів та гарний салон", — підсумував Забітіс.

Раніше ми представляли ТОП-4 розкішних кросоверів, набагато дешевших за Cadillac Escalade. Також ми писали, що найменший кросовер Toyota отримав радикальні оновлення.

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