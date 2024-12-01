Найкращі 12 автомобілів 2025 року — поради від автоекспертів

ТОП-12 авто, які рекомендують автоексперти у 2025 році
Якщо плануєте на 2025 рік купівлю автомобіля на свій бюджет, варто спочатку порадитися з людьми, які мали нагоду спостерігати за безліччю машин. Розглянемо найкращі варіанти за допомогою фахівців.
GOBankingRates поспілкувався з механіком компанії JustAnswer Крісом Пайлом та експертом carVertical Евалдасом Забітісом, щоб дізнатися, які автомобілі варто купувати наступного року.
Honda Accord та Toyota Camry
"Вони були одними з найкращих автомобілів на дорозі та залишаються такими донині. Більшість тих, хто володіє одним, купують потім таку саму новішу модель, адже досвід володіння був гарним", — сказав Пайл.
- Стартова ціна Honda Accord 2025 року становить 29 390 доларів, а Toyota Camry 2025 року (гібридна) — 29 535 доларів.
Hyundai Sonata та Kia K5
"Авто, можливо, не найтихіші й не найплавніші, але справляються зі своєю роботою й рідко відвідують СТО", — прокоментував Пайл.
- Hyundai Sonata 2025 року випуску стартує від 27 800 доларів, а Kia K5 2025 — від 28 145 доларів.
Ford F-150 та Ford Super Duty
Пікапи коштують дорожче, ніж менші авто в цьому списку.
- Стартова ціна F-150 2025 року становить 39 245 доларів, а Ford Super Duty 2025 року — 47 295 доларів.
Chevrolet Suburban та Ford Expedition
"Збирайте усю свою велику родину, завантажуйте човен або автофургон. Проведіть час весело. Ці великі позашляховики створюють спогади", — підкреслив Пайл.
- Стартова ціна Chevrolet Suburban 2025 року становить 63 495 доларів, а Ford Expedition — 63 695 доларів.
Mazda 3
"З моменту запуску у 2019 році це був чудовий компактний автомобіль, але з усуненням усіх слабких місць та розширенням варіацій силових агрегатів за останні роки, сьогодні він навіть кращий", — сказав Забітіс.
- Початкова ціна за модель 2025 року — 25 000 доларів.
Subaru Legacy
"Subaru Legacy — це сімейний автомобіль, оснащений фантастичною системою повного приводу та комфортним салоном для будь-яких подорожей", — пояснив Забітіс.
- Стартова ціна моделі 2025 року — 26 065 доларів.
Toyota RAV4 Hybrid
"RAV4 зручний, практичний й може впоратися з усім, що на нього кинуть. Загалом, гібридний автомобіль — це великий крок вперед", — зазначив Забітіс.
- Орієнтовна початкова ціна моделі 2025 року становить 34 000 доларів.
Kia K4
"Він замінить Kia Forte, пропонуючи елегантніший дизайн, кілька скромних чотирициліндрових двигунів та гарний салон", — підсумував Забітіс.
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